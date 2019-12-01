– TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki Samsunspor–Sarıyer maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Sarıyer Teknik Direktörü Şaban Yıldırım karşılaşmayı değerlendirdiler.

Samsunspor, sahasında ağırladığı Sarıyer’i 30 yendi. Karşılaşmanın arından maç sonu basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam ve Şaban Yıldırım, açıklamalarda bulundu.



Sağlam: "Önemli bir 3 puan aldık"

Önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Taraftarımızın takıma olan pozitif etkisi çok güzeldi. Son dakikaya kadar oyuncularımıza destek verdiler. Önemli bir 3 puan aldık. Hafta içerisinde Sarıyer’i iyi analiz ettik. Onların iyi yaptığı şeyleri ve eksik yönlerini oyuncularımıza anlattık. Bugün de bir taraftan gol ararken, diğer taraftan da rakibe pozisyon vermemek için defansif anlamda sorumluluk aldık. İlk devredeki bir pozisyon dışında maçın genelinde rakibe pozisyon vermedik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Son dakikaya kadar gol atmak için pozisyon ürettiler. Güzel, keyifli ve bol gollü bir galibiyet aldık. Artık Perşembe günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını düşünmeye başladık” dedi.



"Üzücü bir mağlubiyet aldık"

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Şaban Yıldırım ise, “İlk yarı golü yiyene kadar iyi oynuyorduk. İlk devrenin sonunda yenen gol bizi olumsuz etkiledi. İkinci yarı toparlamaya çalıştık ama olmadı. Cevap vermedik, istediğimiz şeyleri yapamadık. Yapacak bir şey yok. Durum değerlendirmemizi yapacağız. Kendi adımıza da yorum yapacağız. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Ertuğrul Sağlam’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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