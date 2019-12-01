Samsun'da yara bakım konferansı Prof. Dr. Cazip Üstün: “Bası yaralanmaları (yatak yarası) ciddi hastalığa hatta ölüme yol açabilir”

Samsun'da yara bakımı ve tedavisi hakkında bir sempozyum düzenlendi.

Samsun Medicana Hastanesi Opr. Dr. Kamil Furtun Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyumda yara türleri ve bunların tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verilirken yara tedavisinde kullanılabilecek malzemeler de tanıtıldı. Aynı zamanda bası ülserlerini (yatak yarası) önleme ve tedavisi hakkında da bilgi aktarıldı.

Sempozyuma konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Hakan Uncu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Demir, Medicana Samsun Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Opr. Dr. Nazlı Tosun katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Medicana Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül ve Akademik ve Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Cazip Üstün yaptı. Başhekim Opr. Dr. Murat Küsdül, "Yoğun programları arasında bu faydalı program için bizlerle olan değerli konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz, Medicana Samsun Hastanesi olarak düzenlediğimiz bu programın tüm katılımcılarımıza faydalı ve verimli olacağına inanıyorum" dedi.



“Bası yaralanmaları (yatak yarası) ciddi hastalığa hatta ölüme yol açabilir”

Prof. Dr. Cazip Üstün konuşmasında, “Yaralar bildiğiniz gibi sıklıkla basınçla veya basınç ile birlikte sürtünmeyle, deri ya da deri altında oluşan doku hasarlarıdır. Bası yaralanmaları (yatak yarası) özellikle yaşlı hastalarda sık görülmekte ve ciddi hastalığa hatta ölüme yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalar yatak yaralanmalarının (bası ülseri) hastanelerde ortalama yüzde 5,8 oranında görüldüğünü göstermiştir. Bununla birlikte uygun tedbirler alındığında önlenebilir olduğundan yatak yaralarında ilk yaklaşım yara oluşumunu önlemektir. Bunun için ilgili sağlık personelinin bası yarasını iyi kavraması, hasta bakımı ile uğraşan kişilerin konunun farkında olması ve bası yaralarının önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgilendirmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Yara bakımı ve tedavisi konulu sunumuyla Prof. Dr. Hakan Uncu, yara tedavisinin aşamalarından, türlerinden, türlerine göre yaklaşımların ne olması gerektiği konusunda katılımcılara detaylı bilgi aktardı. Tedavi ettiği hastalardan örnek vaka ve olgu sunumlarının da yer aldığı sunumunda Prof. Dr. Hakan Uncu, yara tedavisinin ilgili sağlık personelinin bu konudaki bilgisi ve kullanılan ekipman ve malzemelerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

OMÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Demir, yara bakımı ve tedavisinde kullanılacak ürünler konusunda önemli ve faydalı bilgiler verdi. Demir, yara türleri, bakım ve tedavisine göre değişkenlik gösteren ürünlerin, uygun tedavi aşamalarında hastaların yaralarının iyileşmesine olanak sağladığını ifade etti.

Bası yarası ve ülserleri konusunda bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nazlı Tosun, bası yarasının tedavisinden önce önlenmesinin çok önemli olduğunu vurgularken, bası yara ve ülserlerinde tedavi aşamalarından bahsetti. Tosun, yara bakım ve tedavisinin hastanın ailesini de içine alan bir ekip çalışması olduğunu belirtti.

Sorucevap bölümünün ardından, aslen Samsun Bafralı olan Prof. Dr. Hakan Uncu, "Benim için Samsun" sunumunu kapanış programı olarak katılımcılarla paylaştı. Konuşmacı katılımcılara takdim edilen plaket ve fotoğraf çekimi ardından sempozyum sona erdi.

SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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