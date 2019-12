Bu programda girişimci öğrencilere iş var

Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlayan “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” adlı girişimcilik programının tanıtım ve bilgilendirme amaçlı paneli Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) Samsun Teknopark’ta yapıldı.

Teknopark Kuluçka Merkezi’ndeki panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, panelistler Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun ile Çalışma Grubu Üyesi Çağatay Özkul, Samsun İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, akademisyen ve girişimci öğrenciler ile Teknopark ekibi iştirak etti.



“Üniversitemizde girişimcilik için elverişli bir iklim mevcut”

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda ilk olarak söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ’deki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye ve büyütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Dinamik ve yeniliklere açık olan bir üniversiteyiz. En son teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz, girişimci akademisyen ve öğrencilerimizle buluştuğunda Üniversitemizde girişimcilik ruhunu harekete geçirmek için elverişli bir iklim ortaya çıkıyor. Zaten Üniversite Yönetimi olarak Teknopark’taki girişim programlarına her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve Üniversitemizdeki girişimcilik kültürünü güçlendirmek maksadıyla da girişimciliği destekleyen programları öğrencilerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Samsun Teknopark da TÜBİTAK’a hazırladığı projeyle Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazandı. Davetli konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, panelin ufuk açıcı olacağına, gençlerimizin heves ve merakını arttıracağına inanıyorum” diye konuştu.



“Girişimciliği bir kariyer yolu olarak seçebileceğinizi göstermek istiyoruz”

‘Bu Gençlikte İŞ Var’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun da amaçlarını “Girişimciliği bir kariyer yolu olarak seçebileceğinizi göstermek istiyoruz. Yani sizlere bir fırsat sunma gayretindeyiz. Diğer yandan da Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı arzuluyoruz” sözleriyle özetledi.

Etkinlikte, konuşmaların ardından oturum başkanlığını TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Uzmanı Kadir Yusuf Öztürk’ün yaptığı panele geçildi. ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun ile Çalışma Grubu Üyesi Çağatay Özkul ve Samsun İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu’nun panelist olduğu panelde, her bir konuşmacı girişimcilik ekosistemi, iş hayatındaki rolleri, faaliyette bulundukları alanlarla ilgili saha çalışmaları vb. konular hakkında katılımcıları aydınlattı.

İlk olarak söz alan ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun, bu programın nasıl doğup şekillendiğine dair bilgilendirmede bulunurken “Bizler, fikriniz piyasaya çıkana kadar hangi süreçlerden geçiyorsanız bütün bu süreçleri bir şekilde tadabileceğiniz bir mekanizma oluşturmaya çalıştık. 1830 yaş grubunda öğrencilerden oluşan ve herhangi bir firma kurmamış 2 ila 5 kişilik ekiplere kapımız her zaman açık. Geliştireceğiniz iş fikrinde bizler için 3 ana öge önemli: Birincisi potansiyel etki, ikincisi üreticilik ve yenilik, üçüncüsü de piyasada uygulanabilirlik” diye konuştu.



“Kimde ne fazla varsa, az olana borçludur”

Kendini ‘sürdürülebilirlik elçisi’ olarak da tanımlayan Coşkun, bu kavramın bireyin sosyal ve çevresel etkisini barındırdığını ve toplumsal faydaya dönük bir karşılığı olduğunu dile getirerek “Paylaşılmayan bilginin hiçbir değeri yoktur. Bu durumu; ‘kimde ne fazla varsa, az olana borçludur’ biçiminde de düşünebilirsiniz. Ben de bu borcumu hep ödemekle uğraşan taraftayım. O nedenle sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın olarak çalışıyoruz. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini, bir farkındalık oluşmasını, o farkındalığın bir sorumluluk getirmesini, o sorumluluğun da tüm çalışanlarımızı bir aksiyona itmesini istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.



“Girişimcilikte öncelikle kendimizin envanterini çıkarmalıyız”

Panelistlerden Samsun İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, girişimcilikte bireyin kendini tanımasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle kendimizi tanımalıyız. Başka bir ifadeyle kendimizin envanterini çıkarmalıyız zira verimlilik ve zamanın öne çıktığı bir zamanda yaşıyoruz, dolayısıyla verimlilik ve zamanı, kendi potansiyelimizi ve yeteneklerimizi ortaya çıkarmakta kullanmalıyız. Kendinizi doğru tanırsanız başarılı olacağınız bir alanın da bulunduğunu mutlaka göreceksiniz. Yeni kuşak olarak bilgiye ulaşmada olanaklarınız çok fazla, fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Programın başvuru süreci aynı zamanda bir öğrenme süreci hâline geliyor”

Bir diğer panelist ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Üyesi Çağatay Özkul ise konuşmasında bu programa başvuran gençleri nelerin beklediğini, aşama aşama katılımcılara aktardı. Dizayn ettikleri ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ programına yönelik başvuru sürecini aynı zamanda bir öğrenme süreci hâline getirdiklerine dikkat çeken Çağatay Özkul, “Başvuru sürecinin her aşamasında öğrenmeye devam ediyorsunuz. Çeşitli değerlendirme kriterleri doğrultusunda başvurular kategorilere ayrılıyor. Seçilen 35 grup, 1115 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’daki girişimcilik kampı programına davet edilecek. Bu kampa, girişimcilik ekosisteminde yer alan akademisyenler, girişimciler, TÜSİAD üyeleri, iş insanları gelip çeşitli konularda size bilgiler veriyor. İşte bu 5 günlük süre boyunca siz fikrinizi yavaş yavaş işe dönüştürmeye başlıyorsunuz. Sonrasında 35 gruptan 12’si seçiliyor ve bu 12 ekip, TÜSİAD üyesi olan rehberlerin eşliğinde 2 buçuk ay süreyle geliştirdikleri projelerinin üstünde çalışıyorlar. Nihayetinde de mayıs ayındaki final programında dereceye giren ekipler belirleniyor. Birinci olan ekip 75 bin TL, ikinci ekip 50 bin TL ve üçüncü ekip 25 bin TL ile ödüllendiriliyor” bilgisini paylaştı.

Ardından panel moderatörü TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Uzmanı Kadir Yusuf Öztürk, ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ programının online başvuru detaylarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.



Rektör Bilgiç'e nezaket ziyareti

Öte yandan ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun ile Samsun İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yetkin Bulut’un eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

