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Başkan Togar: “Belediyeyi nasıl yönettiğimiz bir tez konusu” Tekkeköy Belediyesi Aralık Ayı Meclis ...

İHA

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "66 aydır hiç mahkemelere düşmeden bu belediyeyi yönetiyoruz. Nasıl yönettiğimiz bir tez ve araştırma konusudur" dedi.

Başkan Togar: “Belediyeyi nasıl yönettiğimiz bir tez konusu” Tekkeköy Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “66 aydır hiç mahkemelere düşmeden bu belediyeyi yönetiyoruz. Nasıl yönettiğimiz bir tez ve araştırma konusudur” dedi.
Tekkeköy Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar başkanlığında belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda ‘taşınmazların satış yetkisinin belediye encümenine verilmesi’ konusunu içeren 3 madde oy çokluğu ile komisyona havale edilmeden mecliste kabul edilerek karara bağlandı. İmar ve tarife cetvelini içeren 6 madde ise oy birliğiyle görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Taşınmazların satış yetkisinin encümene verilmesi maddelerinde görüşen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “2014 yılında aday olduğumda da dedim: ‘Bu memlekette işsiz kimse kalmasın. Herkes işe girsin, kimse gurbete çıkmasın. Hala aynı yerdeyim. Çalışan herkese iş var. Ama ben çalışırsam.’ Şu 5 yılda gördük. Geçmiş yönetimlerden gelen 46 vatandaşın lehine sonuçlanmış mahkeme kararı var. Uygulanmayan bu mahkeme kararlarını uygulayarak hem geçmiş dönemlerin töhmet altında yargılanmaktan kurtardık hem de vatandaşın lehine sonuçlanmış olan imar uygunsuzluğunu, uygun hale getirdik. Bu arazileri seçim öncesinde de satabilirdik. Diğerleri zaten hazırdı. İstesem onları da satabilirdik. Seçim öncesi diye bunları yapmadık. Bunları hizmet yağmak için satıyoruz. 62 tane mahallesi olan bir ilçeyiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işler yapıyoruz. Kışın ortasında asfalt yapıyoruz. Asfaltın bütün hazırlıklarını biz yapıyoruz. 1 km asfaltın maliyeti 350 bin TL. Bunun yarı maliyeti, kazı ve dolgu işidir. Onu biz yapıyoruz” diye konuştu.

“Belediyeyi nasıl yönettiğimiz bir tez ve araştırma konusudur”
Belediyeyi ürettikleri kaynaklarla ayakta tuttuklarını ifade eden Başkan Togar, şunları söyledi:
“Nüfusu 100 bin ve üzerinde olan ilçelerin gelir sıkıntısı yok. Ama bizim gibi şehrin merkezinin en dağınık, en büyük coğrafyası ama nüfusu en küçük ilçesi kasım ayında İller Bankası’ndan 200 bin TL pay aldı. Maaşlarımız ise 1,5 milyon TL. Bunun içinde mazot yok, araç yok, sigorta pirimi yok, beton yok, asfalt yok, çakıl yok. 66 aydır böyle. 66 aydır da hiç mahkemelere düşmeden bu belediyeyi yönetiyoruz. Nasıl yönettiğimiz bir tez ve araştırma konusudur. Bu bir yetenektir ve Allah’ın da yardımıdır. Niyetin halis olunca Allah da sana yardım ediyor. 200 bin TL nere milyonlar nere. Çarşamba Belediyesi 1 milyon 903 bin TL kasım ayında İller Bankası’ndan aldı. Nüfusu 150 bin TL. İlkadım, Atakum Belediyesi ücretleri hep kesilse İller Bankası’ndan gelen para maaşlarına hayli hayli yetiyor, çünkü nüfusları bizden çok fazla. Bugün bir bakıyoruz, İlkadım, Atakum ve Çarşamba Belediyelerinin koyduğu bütçe, bize göre kuş gibi kalıyor. Öyle bir para yok. O bütçeyi biz oluşturacağımızı taahhüt ediyoruz. ‘Eğer böyle bir bütçe yaparsak, 2020 yılında gerçekleştirirsek, bu ilçeye hizmet ediyoruz. Bunu taahhüt ediyoruz.’ Belediyemizin 400’e yakın çalışanı var. Çarşamba’nın da öyle. 2 bin km yol ağı var, bizim de 2 bin km. 2019 yılında sadece piyasaya ödediğimiz borç miktarı 47 milyon TL. Yılbaşına kadar bu rakam 50 milyon olur. Bunun içinde maaş yok, har hangi başka bir gider de yok. Bunlar sadece piyasaya ödediğimiz giderlerdir.”

SAMSUN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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