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Samsun’da "Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı” Berger: “Şehir Eşleştirme Programı ...

İHA

Samsun'da "Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı" gerçekleşti. Konferans'ta bir konuşma yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Şehir Eşleştirme Programı aynı zamanda diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir" dedi.

Samsun’da "Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı” Berger: “Şehir Eşleştirme Programı diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir” Başkan Demir: “Samsun'u yaklaşık yüzde 70'e yakınını dönüştürmek ve geliştirmek zorundayız”

Samsun’da "Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı” gerçekleşti. Konferans’ta bir konuşma yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Şehir Eşleştirme Programı aynı zamanda diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir” dedi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık” projesi kapsamında düzenlenen konferans sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Portekiz’deki 8 belediyeden oluşan LIPOR kurumu arasında sürdürülebilir iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.
Yerel yönetimlerin gelişim süreçlerine dahil olmasının tabandan tepeye çözümler sunduğunu ve çok önemli olduğunu belirten AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Belediyeler gibi yerel yönetimlerin de AB standartlarının ve politikalarının uygulanmasında önemli rolleri vardır. Yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde iş birliği, hem yerel makamları hem de ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştıran ve bu nedenle sivil toplum diyaloğunu teşvik eden güçlü bir araçtır. Yerelde üretilen çözümlerin küresel düzeydeki sorunlara çare olduğu bilinmektedir. Şehir Eşleştirme Programı aynı zamanda diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Program, insan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi, toplum içinde ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı ve kültürel alışverişi sağlamak ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için verimli bir işbirliği oluşturmayı öngörmektedir. Bu program kapsamında kurulan ilişkilerin güçlenerek AB ile Türkiye arasında daha uyum süreci için olumlu bir katkı oluşturmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Samsun, nüfus büyüklüğüne göre Türkiye'nin 16’ncı, Karadeniz Bölgesi'nin ise en büyük şehri"
Samsun’un, ulaşım sorunlarını çözdüğünü ve sosyal ve kültürel anlamda fazlaca yatırım yaptığını hatırlatan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun, Karadeniz'in en büyük şehri, Karadeniz çanağındaki ülkeler için bir çekim merkezi ve bölgesel kalkınma ve gelişmenin merkez kentidir. Türkiye'nin kuzey kapısı konumunda olan Samsun, bölgesini ve çevresini etkileyen, yönlendiren ve belirleyen bir kent konumuyla bugün açık ara karşımızdadır. Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye'nin 16’ncı Karadeniz Bölgesi'nin ise en büyük şehri olan ilimiz, deniz, hava, demir yolu ve karayolu gibi alternatifli ve gelişmiş ulaşım ve sanayi altyapısı, limanları, serbest bölgesi, uluslararası lojistik merkezi ve 7 adet organize sanayi bölgesi ile Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi üzerinden dünyaya açılan kapısı durumundadır” şeklinde konuştu.

"Spor kenti Samsun”
Samsun’da sosyal tesislerin yanı sıra spor ve sağlık alanında da atılımların olduğunu belirten Vali Kaymak, “Samsun'un, son yıllarda kamu ve özel sektör eliyle özellikle eğitim, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanında yapılan yatırımlarla alt yapı anlamında hızlı bir gelişme süreci içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Şehrin ulaşım ve turizm altyapısının geliştirilmesi anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Sağlık, eğitim ve turizm sektörlerindeki özel sektör yatırımları şehri bu alanlarda çok farklı bir noktaya taşımıştır. Yine spor tesisleri yatırımları 'Spor Kenti Samsun' sloganını temellendiren altyapıyı oluşturmuştur” diye konuştu.

“Samsun'u yaklaşık yüzde 70'e yakınını dönüştürmek ve geliştirmek zorundayız”
Samsun’un bölge nüfusu olması nedeniyle Karadeniz'de ve Türkiye'de hızlı kentleşmeden en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi olduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dolayısıyla geçmiş zamanlardan, bugünü ön göremeyen planlama ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bugün bu güzel şehrimiz Samsun'u yaklaşık yüzde 70'e yakınını dönüştürmek ve geliştirmek zorundayız. Bugün bu kent burada yaşayan insanlarımızın gelecek noktasında beklentilerinin yüzde 70'ine cevap vermiyor anlamı bundan çıkıyor. Kentsel dönüşüm en zor olan konulardan bir tanesidir. Çünkü bir kentte bir dokuyu yeniden inşa etmek yetenekli ve çok özel çalışmalara ihtiyaç duyulur” ifadelerini kullandı.
Projeler, hizmet bileşeni kapsamında 1,65 milyon euro, hibe programı kapsamında ise toplamda 2,4 milyon euro, Avrupa Birliği katkısıyla destekleniyor. Türkiye'deki 21 ilden ve Avrupa Birliği üyesi 12 ülkeden oluşan yaklaşık 60 yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, çevre, sağlık, kültür, turizm, enerji, inovasyon, kamu yönetimi gibi geniş bir çerçevede işbirliği imkanı sağlıyor. Avrupa Birliği’nin şehir eşleştirme eylemleriyle sürdürülebilir işbirliği yapıları kurmayı hedefliyor.
2 gün sürecek konferansın ilk gününe OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Turizm, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem Bakan, LIPOR kurumundan Henrique Silva, Juliano Ferreira’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Konferans, Başkan Mustafa Demir’in Christian Berger’e Vezirköprü kilimi hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

SAMSUN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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