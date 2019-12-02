İşaret dili ile Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiler

Samsun'da İlkadım ilçesinde açılan kurslarda işitme engelliler, işaret dili ile Kur’anı Kerim okuma mutluluğunu yaşıyor. Açılan kurslar hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, “Bütün engellilerin karşısına çıkan engelleri engel tanımaz bir şekilde aşmasını diliyorum" dedi.

Samsun'da işitme engellilere yönelik açılan Kur’anı Kerim kurslarına 8 işitme engelli kursiyer katılarak işaret dili ile Kur’anı Kerim okumayı öğrendi. İlkadım İlçe Müftülüğü tarafından işitme engelli bireylerin Kur’anKerim okumayı öğrenmesi için 2 ayrı kurs açtı. Kızılcıkdibi Camisi'nde açılan kursta 6 erkek eğitim alırken Ulugazi Mahallesi Kız Kur’an Kursu’nda ise 2 kadın kursiyer katıldı. Kurslarda işaret dili ile Kur’anı Kerim okumayı öğrenen kursiyerler kutsal kitabı öğrenmek için bir engel olmadığını gösterdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli bireylere kolaylıklar dilediğini belirten İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bütün engellilerin karşısına çıkan engelleri engel tanımaz bir şekilde aşmasını diliyorum. Bizler de açtığımız Kur’anı Kerim kurslarımızda hayatın bir gereği olarak eğitim öğretim döneminde gerek tefsir, hadis, fıkıh gerekse siyer ve Kur’an dersleri adı altında engellilerimizin Kur’anı Kerimi okumak ve anlamalarına vesile oluyoruz. Ayrıca cami ve ibadethanelerimizi engelli bireyler için erişilebilir hale getirmek için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ulugazi Mahallesi Kız Kur’an Kursu’nda 2 işitme engelli ve bir bedensel engelli bireye işaret dili ile eğitim verdiğini söyleyen Kur’an kursu öğreticisi Rukiye Boz yaptığı işten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Boz, "Öğrencilerin talebi doğrultusunda açılan kurslarımızda ilk olarak cüz eğitimi ile başlıyoruz ve Kur’anKerim’deki her bir harfi işaret dili ile öğreniyorlar” diye konuştu.

İşitme engelli öğrencilerden Burcu ise “Kur’anı Kerim öğrenmek zor olmadı. Önceden bilmiyordum burada aldığım kurslar sonrasında kolayca öğrendim” dedi.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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