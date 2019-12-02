KYK'lı öğrencilerden örnek davranış

Samsun'da KYK'da kalan öğrenciler engelli öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Samsun'da özel bir kurumda bir takım etkinlik düzenledi. 20 kişilik bir öğrenci grubu burada özel eğitim alan engelli öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu göstermek için özel öğrencileri ziyaret eden KYK'lı öğrenciler burada oyunlar oynayıp yüz boyaması yaptılar. Üniversiteliler, özel öğrencilerle birlikte eğlenceli vakit geçirdiler.

Engelli kişilere farkındalık oluşturmak için büyük çaba sarf ettikleri belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Burada bulunan özel öğrencilerimizin eğlenceli ve güzel bir gün geçirmesini istedik. Tüm insanlar engelliler konusunda duyarlı olmalıdır" dedi.

Etkinlik hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.