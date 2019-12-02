Gönüllü uzlaştırmacılardan anlamlı yardım

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu gönüllü uzlaştırmacıları bir lisede öğrenim gören engelli öğrenciye yardımda bulundular.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Gönüllü Uzlaştırmacıları Mehmet Semercioğlu, Hacı Şakir Duran, Özge Ersin Eşgünoğlu ve Arslan Üner, bugün beraberlerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Arzu Ayar ile birlikte Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesini ziyaret ettiler. Uzlaştırmacılar, okulda öğrenim görmekte olan engelli bir öğrenciye kışlık giyim eşyası ve diğer ihtiyaç malzemesi yardımında bulundular.

Okul Müdürü Orhan Zengin, anlamlı ziyaret ve yardımdan dolayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ve uzlaştırmacılara teşekkür etti.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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