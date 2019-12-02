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Prof. Dr. Metin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı oldu

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, düzenlenen tören ile görevine başladı.

Prof. Dr. Metin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, düzenlenen tören ile görevine başladı.
Dekanlık makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve öğretim üyeleri katıldı.
Devir teslim törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bugün İlahiyat Fakültemize dekan olarak yeni atanan Prof. Dr. Metin Yılmaz’ın göreve başlaması vesilesiyle bir araya geldik. Metin Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Tecrübesiyle Fakültemize daha önce vermiş olduğu hizmetlerin mislince daha güzelini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Allah yolunu açık etsin, hep iyi şeyler yapsın kurum adına, burada çalışanlar adına, Üniversitemiz adına. Devletimizin ve ülkemizin kendisinden beklediği iyi şeyleri yapan bir Metin Yılmaz olarak yoluna devam etmeyi Allah nasip etsin diliyorum. Hepinizin huzurunda hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Allah kendisine güç kuvvet versin” dedi.
YÖK tarafından asaleten atanan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ise, “Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. 1990 yılından itibaren bu kurum içerisinde acısıyla tatlısıyla bir şekilde hizmet etmeye çalışan birisi olarak bu kurumun çatısı altında bulunmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Rabb’im ekmeğini yediğimiz, bizim için gerçekten çok önemli ve değerli olan bu kurumumuza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah katında makamların en üstünü takva makamı ve en üst makama sahip olan Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (sav). Biz onun tevazuunu, insanlara yaklaşımını ders olarak insanlara, öğrencilerimize anlatıyoruz. Burada da bulunduğumuz bu makamda aynı bilinçle, en üstün makamın takva makamı olduğu düşüncesiyle hizmet etmeyi Rabb’im nasip etsin. Sorumluluğu ağır olan alanlar bunlar. Enteresan süreçler yaşıyor insan hayatında ama hepsinin sonucu neticede bir süre önce Fen Edebiyat Fakültesinden, bir süre önce çok değerli Dekanımız, Spor Bilimleri Fakültesinden ebedi hayata yolcu ettiğimiz değerli insanlar, büyükler, dekanlarımız, abilerimiz hepimizin sonu bu. İnşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum YÖK Başkanımıza, YÖK üyelerimize ve bizi bu makama layık gören, teveccüh gösteren, başından beri bize güveni noktasında hiç şüphe duymadığım Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Biz de inşallah onları mahcup etmeyeceğiz, Fakültemizi Türkiye’de adı duyulur bir hale getirme adına hep beraber çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

SAMSUN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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