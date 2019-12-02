OMÜ'lü öğrencilerden karma sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlan karma sergi yoğun ilgi gördü.

2017 yılından sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören 27 yüksek lisans öğrencisinin hazırladığı karma resim sergisi Güzel Sanatlar Fakültesinde açıldı. Sergi; Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarım Anasanat Dalı ve Tıbbi Resimleme Anabilim Dalında öğrenim görmüş ve görmekte olan öğrencilerin yapmış olduğu 9 grafik, 10 illüstrasyon, 9 resim, 4 baskı resim, 3 seramik ve 1 animasyonun bulunduğu toplam 36 çalışmadan oluşuyor.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Bolat, karma serginin lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin bir arada olmasını amaçladığını belirterek, "Yüksek lisans sürecinde öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sanatsal ve akademik faaliyetler hakkında ilk ağızdan bilgi alınabilecek 27 arkadaşımıza bu etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Öğrenim sürecinde ulusaluluslararası yarışmalarda ödül kazanan, çalışmaları sergilenen, koleksiyonlara eseri kabul edilen, sanatsal etkinliklere katılan, enstitümüz yüksek lisans programlarından mezun olup sanatta yeterlilik ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilerimize başarılarının devamını dilerim" dedi.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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