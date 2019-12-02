Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.