Otelde ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun'da bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alınması üzerine İlkadım ilçesinde bulunan bir otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kalmış oldukları odalarda yapılan aramada 327,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Van'dan geldikleri anlaşılan 3 şüpheliyle bağlantılı oldukları tespit edilen Samsun'da bulunan 2 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 5 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 1 kişi ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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