'Selenyum' guatrdan koruyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, 'selenyum' kullanımının farklı tiroit hastalık ve durumlarında faydalı olabileceğine dair sonuçların göze çarptığını söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Uzmanlarından Dr. Gökosmanoğlu, “Selenyum adı eski Yunan’da ay tanrıçası Selene’den gelmektedir. Selenyum ve tiroit ile ilişkili çalışmalar uzun yıllardır devam etmekle birlikte, halen yeterince ilgi çekmiyor. Selenyum özellikle haşimato tiroiditi ve graves hastalıklarında kullanılabilir” dedi.

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu şu bilgileri verdi: “Halen kesin yanıt verebilecek, kanıt sunan büyük ölçekli çalışmalar olmasa da mevcut veriler selenyum takviyesinin özellikle otoimmun tiroit hastalıklarında (hashimato hastalığı ve graves hastalığı) yararlı olabilir, bu yarar beklentisi, başlangıç antikor titresi düzeyleri ne kadar yüksekse o kadar hızlı olmakta, daha düşük seviyelerinde de daha yavaş olmakla birlikte düşüş izlenmektedir, ayrıca selenyumun otoimmun tiroiditte inflamatuvar aktiviteyi azalttığını.”

Dr. Gökosmanoğlu, “Ülkemizde iyot ve selenyum eksikliğine bağlı olarak önemli oranda guatr bulunduğu, tiroit fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilendiğini, iyot ve selenyum desteği yapılması gerektiğini vurgularken, selenyumun daha çok fıstık, yumurta, balık, tavuk, hindi, tahıllar, kuruyemişler, ayçiçeği, peynirde bol miktarda bulunduğunu, dışardan takviye olarak da günlük olarak 50100 mcg tablet dozunda alınabileceğini” şeklinde konuştu.

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