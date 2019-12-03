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Görme engelliler goalball maç yaptı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Görme engellilerin goalball maçı ise büyük ilgi gördü.

Görme engelliler goalball maç yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Görme engellilerin goalball maçı ise büyük ilgi gördü.
Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlik öncesi Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindeki heyet, Görme Engelliler Derneği öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan 53 kursiyerin devam ettiği 2020 engelli sınav alım hazırlık kursunu ziyaret ettiler. Burada Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan’dan kurs hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Gençlik Merkezi salonunda Görme Engelliler Derneği üyeleri goalball maçı yaptı. Üçer kişi oynanan müsabakada ilginç anlar yaşandı.
Müsabaka sonunda konuşan Kaymakam Ertürkemen, “3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Spor etkinliklerimiz var, yürüyüş etkinliğimiz var. Ailemizde, çevremizde herkesin bir engelleri yakını vardır. Unutmayalım ki bir gün bizde engelli olabiliriz. O yüzden engellilerin kamu binalarına ulaşımını , erişimini kolaylaştırıcı faaliyette bulunmak, onların yaşam kalitesini arttırmak en temel görevimiz olmalıdır.Onlara hayatları boyunca güzel, refah, müreffeh bir hayat sunabilmek adına çeşitli etkinliler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de onların sınavlara girmesi ve memur olabilmelerini sağlamak. Bugün onların kurslarını da ziyaret ettik. Azimlerini gördük. Onlara bir ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.
Belediye Başkan Hamit Kılıç, "Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımız geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır" diye konuştu.
Bafra Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, "Burada ki temel amacımız empati kurmak, onların gözünden bir yere bakabilmek, toplumumuzda da bir farkındalık oluşturmak düşüncesiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimize engelsiz yaşam temennimiz ile 3 aralık dünya engelliler gününü tebrik ediyor kutluyorum” şeklinde konuştu.
Bafra Görüme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan ise, “Bu oynadığımız goalball maçı 1976 yılından itibaren dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda oynana bir maç. Amacımız burada bu maçı oynayarak görme engellilerinde spor yaptığını Bafra’tya ve herkese gösterebilmek.Görme engelliler isterseler her şeyi başarabilir sloganı ile çıktığımız bu yolda böyle bir maç yaptık, çokta güzel oldu" açıklamasında bulundu.
Müsabaka sonunda protokol üyeleri, Bafra Görüme Engelliler Derneği, Bafra Ortopedik Özürlüler Derneği, Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği, Bafra Sakatlar Derneği üyeleri Gençlik Merkezi önünden Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesislerine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik burada Bafra Belediyesi tarafından verilen yemekle son buldu.

SAMSUN

03 Aralık 2019 Salı

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