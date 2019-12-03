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Çarşamba’da Engelliler Günü kutlaması

İHA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çarşamba’da Engelliler Günü kutlaması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Samsun’un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Çarşamba ilçesi Belediye Meydanı’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunma programına Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kerim Deniz, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve engelli vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na geçildi. Akabinde Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Uçar, engelli bireylerin sorunlarına ve çözüm taleplerine yönelik yaptığı konuşmasında Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın ilçedeki engelli bireylerin sorunlarının ortadan kalkması noktasında büyük yardımlarının olacağına inancının tam olduğunu aktardı.

Başkan Doğan: “Engellilerimizin yanındayız”
Uçar’ın ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan konuşma yaptı. Başkan Halit Doğan, “Dünya Engelliler Günü empati kurmaktan geçiyor. Bununla alakalı engelli olanın ve engelli olmayanın dünya üzerinde bir imtihanı vardır. Her 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katılmaya çalışırım. Her katılımımda şehrin erişilebilirliği ile alakalı ve o şehrin engelli dostu bir şehir olmasıyla alakalı sözlerini kendi üzerime alıyorum. Bunun için şehrimizde ki kaldırım yapısı, yol yapısı ve kamu kurumlarının engellilere ve çocuklara dost hale getirilebilmesi için üzerimize düşen yükümlülüklerle ilgili çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile birlikte inşallah ilçemizin alt yapısıyla ilgili büyük bir projenin eşiğindeyiz. İlerleyen günlerde bununla ilgili açıklamaları olacaktır. Sonrasında kaldırımlarımızın ve yıllarımızın çok daha çağdaş bir şekle getirilip, erişilebilirlik sorununun olmadığı bir engellilerin kendilerini rahat hareket ettirebilecekleri bir yapıya ilçemizi kavuşturmakla alakalı çalışmalarımızın sözünü buradan veriyorum” diyerek Engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Kaymakam Yıldırım: “Kafalardaki engeller kaldırılmalı”
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın ardından konuşma yapan Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ilçedeki engellilerin sorunlarına çözümü için her zaman mücadele ettiğini aktararak önemli paylaşımlarda bulundu. Kaymakam Yıldırım, “En önemli olan kafadaki engellerin kaldırılması. Bu engeller kaldırıldığı zaman hiçbir engel kalmayacaktır. Son 15 yılda yapılanlara baktığımız zaman toplumdaki dönüşümü rahatlıkla görebiliyoruz. Engelli bireylerimize yönelik onarlın rahat yaşayabileceği birçok yenilik hayata geçirilmiş durumda. İlçemizde ki engellilerin erişilebilirliğinin tam manasıyla sağlanması noktasında yapılacak çalışmalar için Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a güvenimiz tam. Ben Çarşamba Kaymakamı olarak engellilere yardımcı olmaya çalıştım. Onların sorunlarını çözmeye çalıştım. Bazı projeler gerçekleştirdik. Kamu Kurumlarında ki erişilebilirlik sorunlarını da inşallah kısa sürede çözeceğiz” diye konuştu.
Belediye Meydanı’ndaki program konuşmaların ardından sona ererken, devamında Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izlendi. Protokol üyelerinin katılım sağladığı etkinlikte engelli öğrenciler hazırladıkları şiir, dans ve koro gösterileri katılımcıların büyük beğenisini aldı.

SAMSUN

03 Aralık 2019 Salı

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