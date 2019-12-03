El titremesine dikkat

Nöroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Demir, el titremelerinin nörolojik hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

El titremesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Demir, “Vücudun bir kısmındaki kasların istemsiz olarak ritmik bir şekilde kasılması ve gevşemesi sonucu ortaya çıkan el titremesi (tremor) hareketi, günlük hayatın stresinden nörolojik rahatsızlıklara kadar birçok farklı sebeple ortaya çıkabilir. Günlük hayatımızı olumsuz etkileyen bu durum, altında son derece önemli nedenler oluşturabilen bir rahatsızlık türüdür. Ellerde titremenin şiddeti hafif olabileceği gibi yeme, içme, kişisel ihtiyaçlarını gidermede güçlük yapabilecek düzeyde çok şiddetli olabilir. Bazı el titremeleri sebebi bilinmemekle birlikte sıklıkla ailesel geçişlidir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Fakat el titremesinin nedenin ilk olarak nörolojik hastalıkların belirtisi olabileceğidir” dedi.



Tremor nedir?

Dr. Demir, “Bilimsel adı ‘tremor’ olan titreme, istemsiz oluşan, ritmik, sallanma şeklindeki bir eklem hareketi olarak tanımlanıyor. Ellerde titreme yapan nörolojik hastalıkların içerisinde en çok bilineni ‘parkinson’ hastalığıdır. Fakat bunun dışında, düşük kan şekeri, stres, ilaçların yan etkileri, aşırı aktif troit bezi, alkol yoksunluğu, sinir hasarı, MS hastalığı (multiple skleroz), esansiyel titreme (tremor) hastalığı gibi durumlarda buna sebep olabilir. Titreme altta yatan sebebe bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilmektedir. Kan tahlilleri, beyin, omurilik ve sinir sitemine yönelik tetkikler yapılarak kesin bir tanı koyulup tedavi süreci başlatılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

SAMSUN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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