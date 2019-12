Başkan Kılıç gönüllere dokundu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla ilçede bulunan Terme Özel Eğitim Uygulama Okulu, Terme Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı, ilçede yaşayan bazı engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.



Başkan çocuklarla coştu

Özel öğrencilerle birlikte eğlenceli anlar yaşayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, hepsiyle tek tek ilgilenerek gönüllerini fethetti. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Kılıç, onlarla yakından ilgilenip, keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

8 yıl geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kalan 37 yaşındaki Handan Yazlak'ı da evinde ziyaret eden Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç, çiçek takdim ederek, gönlünü aldı. Yazlık'ın isteklerini de dinleyen Başkan Kılıç, taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi için talimat verdi.

Ayrıca, Terme Belediyesi ve Terme Engelliler Derneği'nin işbirliği ile engelliler ve aileleri ilçe protokolüyle buluştu. Engelliler Derneği'nde gerçekleştirilen programda Kur'anı Kerim Tilaveti ve ilahilerin ardından engelli vatandaşların sorunları dinlendi.



“Haklarını ödeyemeyiz”

Kaymakam Zadeleroğlu, "Çalışma azmi, cesareti ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda daha önce de defalarca ispatlamış olan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın onların haklarının ödenemeyeceği de aşikardır. Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli olma adayıyız. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır" dedi.



“Üzerimize düşen görevin farkındayız”

Sosyal belediyecilik anlamında engelliler için üzerilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve huzurlu bir yaşam ve çalışma ortamının yaratılması temel hedeflerimiz olmalıdır. Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya ve hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle, 'Engelliler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

SAMSUN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.