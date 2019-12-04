Kolon kanserinde erken teşhis önemli Dr. Uysal: "Kolon kanseri sıklıkla 50'li yaşların üzerinde ortalama 65-70 yaş arasında görülür"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kolon kanserinde erken teşhis önemli Dr. Uysal: "Kolon kanseri sıklıkla 50'li yaşların üzerinde ...

İHA

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, kolon kanseri hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Kolon kanserinde erken teşhis önemli Dr. Uysal: "Kolon kanseri sıklıkla 50'li yaşların üzerinde ortalama 65-70 yaş arasında görülür"

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, kolon kanseri hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.
Kolon kanseri, kanser türleri arasında erkeklerde en yaygın üçüncü, kadınlarda ikinci sıklıkla görülen, ölüme sebep olan türler arasında da üçüncü kanser türü olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, belirti vermeyen ve yavaş ilerleyen kolon kanserinin, özellikle 50 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Medicana Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal; kolon kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Hastalık hakkında bilgiler veren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, “Vücutta, ince bağırsağın bitim yerinden makata kadar olan kısım kolon (kalın bağırsak) olarak adlandırılır. Kolon kanserinin oluşmasında beslenme alışkanlığı ve genetik faktörlerin etkin rolü vardır. Kolon kanseri sıklıkla 50'li yaşların üzerinde ortalama 6570 yaş arasında görülür. Ailesinde erken yaşta kolon kanseri olmayanların, 40 yaş altında bu hastalığa yakalanma olasılığı düşük olmakla beraber 4050'li yaşlardan itibaren bu olasılık giderek artar. Kolonda, bağırsak iç kısmında bulunan ve polip denilen et parçalarının varlığı riski artırır. Kişiye daha önceden kolon kanseri teşhisi konmuş ve tedavi görmüş olsa da, risk devam etmektedir. Yumurtalık, rahim ve meme kanserli hastalar da kolon kanseri açısından risk altındadır. Sigara kolon kanserine yakalanma riskini artırır. Beslenme alışkanlıkları kolon kanseri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Posadan fakir olan, kırmızı etten zengin ancak meyve ve sebzeden fakir yemek yeme alışkanlıkları riski artırır. Düşük selenyum düzeyi, iltihabi bağırsak hastalıkları, bazı virüs türleri, endüstrileşmiş ülkeler gibi çevresel faktörler (fast food, işlenmiş besinler), ağır alkol tüketimi kolon kanserine yakalanma ihtimalini artırır. B6 vitamini alınımı kanser riskini azaltır. Fiziksel olarak aktif insanların kansere yakalanma riski düşüktür. Kalıtımla geçen kolon kanserinde ise ailesel genetik tanımlamada bağırsak kanseri teşhisi varsa, bu geçmişe sahip kişide de mutasyona uğramış bir gen nedeniyle bağırsak kanserinin ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu koşullar bilimsel anlamda şöyle tanımlanabilir; ailenin aynı kanadından (anne, dayı, büyükanne) en az iki akrabada bağırsak kanseri varsa, yakın akrabalardan biri 50 yaşından önce bağırsak kanserine yakalanmışsa ya da ailenin aynı kanadında bağırsak kanseri ya da rahim kanseri mevcutsa bunlar genetik yatkınlığı artırır. 40'lı yaşlardan itibaren erken teşhis için gerekli tetkikler yaptırılmalıdır” dedi.

Erken teşhis için yapılması gerekenler
Hastalığın erken evrede teşhis edilmesi için yapılması gerekenlerden de bahseden Dr. Uysal, şunları söyledi:
“Bu amaçla kolerektal kanser taraması yapılır. Kolerektal kanser taraması içinde dışkıda gizli kan bakılması, ilaçlı barsak filmi denilen kolon grafisi, kolonoskopi, sanal kolonoskopi denilen bilgisayarlı tomografi ile inceleme, dışkıda DNA testleri yapılabilir. Bu yöntemler içinde genellikle en uygunu hem direkt tanı koyması hem de gerektiğinde işlem sırasında görülebilecek kanser habercisi poliblerin çıkarılarak tedavisinin sağlanabildiği kolonoskopidir. 50 yaş ve üzerinde toplumda herkese tarama yapılması, eğer kolon kanseri riskinde artış oluşturacak başka bir sebep varsa riske göre daha erken yaşlarda bu taramaların yapılması uygundur. Kolonoskopide alınan poliplerin üzerinde, kanser erken evrede yakalandığında ameliyat gerekmeyebilir, bu hastalar yakın takibe alınır. Kanser ileri evredeyse durumuna göre ya doğrudan ameliyat yapılır, yada önce kemoterapi denilen ilaç tedavisi ile tümör yükünün azaltılması sonrasında ameliyat yapılabilir. Ameliyat açık veya laparoskopik denilen kapalı işlemle yapılabilir. Bazen çok ileri evrelerde, bağırsak tıkanması ve karın şişkinliği ile acilen ameliyat yapılan hastalarda bağırsağın ucu karına alınabilir. Daha sonra doktor kararına göre, ilaç ya da ışın tedavisi de tedaviye eklenebilir.”

SAMSUN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'da fiyatı en çok artan ürün domates
YEREL HABERLER Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'da fiyatı en çok artan ...
Çocuklar üşümesin diye “İlmek İlmek Sevgi” ördüler
YEREL HABERLER Çocuklar üşümesin diye “İlmek İlmek Sevgi” ördüler
Kavak Yerel Eylem Grubu çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kavak Yerel Eylem Grubu çalışmalarına başladı
Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor
YEREL HABERLER Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor
Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti Samsun’dan Afyonkarahisar’a arabalarını satmaya gittiler, 123 bin TL’lik arabayı dolandırıcılara kaptırıp geri döndüler
YEREL HABERLER Araba dolandırıcılarının taktiği pes ...
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında ...
Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği
YEREL HABERLER Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği
Anlamlı günde anlamlı uzlaşma kararı
YEREL HABERLER Anlamlı günde anlamlı uzlaşma kararı
Samsunspor'dan 112'nin 25. yıl dönümünde 'Yaşama Yol Ver' çağrısı
YEREL HABERLER Samsunspor'dan 112'nin 25. yıl dönümünde 'Yaşama Yol ...
Hemşirelik Bölümü akredite yolunda HEPDAK Heyeti Rektör Bilgiç’le tanıştı
YEREL HABERLER Hemşirelik Bölümü akredite yolunda HEPDAK Heyeti ...
Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını ...
Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak
YEREL HABERLER Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak
Akyol’a son görev
YEREL HABERLER Akyol’a son görev
İlkadım’da farkındalık hareketi Başkan Demirtaş: “Engelleri kaldırmak için engel tanımıyoruz”
YEREL HABERLER İlkadım’da farkındalık hareketi Başkan Demirtaş: ...
Deveci: “Atakum çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak” Başkan Deveci, engellilerle birlikte boccia oynadı
YEREL HABERLER Deveci: “Atakum çağdaş, modern ve engelsiz bir kent ...
Başkan Kılıç gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Başkan Kılıç gönüllere dokundu
El titremesine dikkat
YEREL HABERLER El titremesine dikkat
'Özel' sergi Özel öğrencilerden 'özel' sergi
YEREL HABERLER 'Özel' sergi Özel öğrencilerden 'özel' sergi
Çarşamba’da Engelliler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Çarşamba’da Engelliler Günü kutlaması
Alaçam'da Dünya Engelliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam'da Dünya Engelliler Günü kutlandı
Görme engelliler goalball maç yaptı
YEREL HABERLER Görme engelliler goalball maç yaptı
Samsun'da sahte içki imalathanesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki imalathanesi ele geçirildi
'Selenyum' guatrdan koruyor
YEREL HABERLER 'Selenyum' guatrdan koruyor
Kaymak: “Asıl engel insanların kafasında olan engeldir” Samsun'da 3 Aralık Engelliler Günü Yürüyüşü
YEREL HABERLER Kaymak: “Asıl engel insanların kafasında olan ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X