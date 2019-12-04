Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

– Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son buldu. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Alsan, Yalçın Kılınç, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ile hasta olan Ercan Yazıcı katılmadı.
Kırmızıbeyazlılar perşembe günü saat 18.30’da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanşı 17 Aralık’ta Samsun’da yapılacak karşılaşmanın Rize’deki maçı ise hakem Emre Malok yönetecek.
SAMSUN
04 Aralık 2019 Çarşamba
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