Dünyaca ünlü tabloları canlandırdılar

Samsun’da bir okulda bulunan öğrenciler ünlü sanatçılarca yapılan tabloları canlandırdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Samsun’un Terme ilçesinde bulunan Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulunda görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Boy tarafından yapılan projede Türkiye ve dünya sanat tarihinde iz bırakmış ünlü ressamlar ve tabloları canlandırıldı. 11 öğrenci tarafından 11 tablo canlandırıldı ve bu sayede öğrencilere eğlendirerek öğretme amaçlandı. Projede Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Leonardo da Vinci’nin Monalisa ve Kakımlı Kız, Vıncent Van Gogh’un Otoportre, Şeker Ahmet Paşa Otoportre, Nuri İyem’in Köylü Kadın portresi ve portesi, Edvard Munch’ın Çığlık, Jan Van Eyek’in Otoportre Frida Kahlo’nun Otoportre ve Dalı’nın Otoportresi öğrenciler ve öğretmen tarafından yoğun bir çalışma programı sonucunda uygulandı.

Çalışmanın 4 hafta sürdüğünü ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Boy, "Projedeki amaç öğrencilerimize Türkiye ve dünya sanat tarihinde iz bırakmış ünlü ressamları ve tablolarını canlandırma yöntemi ile eğlendirerek öğretmektir. Çalışmalar 4 haftalık bir sürede tamamlandı. Hazırlık aşamasında öncelikle öğrencilere sanat akımları ve bu akımların temsilcileriyle birlikte ünlü tabloları hakkında bilgi verildi. Ardından tabloların asıllarına uygun giysiler ve aksesuarlar kendi imkanlarımızla temin edildi. Tabloların arka fonları öğrenciler tarafından röprodüksiyon yöntemiyle çalışıldı. Makyajlar ve gerekli mimikler prova edildikten sonra, tablolar müzik eşliğinde okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlere sergilendi. Böylelikle öğrencilerimizin sanat tarihi bilgilerini arttırarak farkındalık oluştururken onlara öz güven kazandırmak, akranlarıyla sağlıklı iletişim kurarak yardımlaşmak, hoşgörülü olmak gibi değerlere katkı sağlamayı hedefledik" dedi.

Tabloları canlandıran öğrenciler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

SAMSUN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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