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Başkan Demir: “Terme yeni bir kimlik kazanacak”

İHA

Başkan Demir: “Terme yeni bir kimlik kazanacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme ilçesinde belediye hizmeti binası, kaymakamlık kampüsü, otel ve kongre merkezi ile 25 metrelik yeni bulvar yolu projelerini hayata geçireceklerini belirterek, “Bu projeler ile Terme yeni bir kimlik kazanacak” dedi.
Başkan Mustafa Demir, beraberinde Fen İşleri ve SASKİ şube müdürleri ile birlikte Terme ilçesinde incelemelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da eşlik ettiği ziyarette Mustafa Demir, cadde ve sokaklarda yapılacak yol çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Terme’nin Gölyazı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, ilçede hayata geçirilecek yatırım ve projeleri anlattı.

2020'de 75 km yol yapılacak
264 km yol ağı bulunan ilçede 4 ayda 40 km yol yaptıklarının altını çizen Başkan Demir, “2020 yılında planlanan yol uzunluğu ise 75 km. İlçedeki her cadde ve sokağın adeta yeniden yapılması gerekiyor. Allah’ın izniyle adım adım yapacağız. Yeni yapılacak yolların standardı yüksek olacak. Düz arazide genellikle 20 cm kalınlığında ve 6 metre genişliğinde beton yol yapacak, yanlarına kanallarını da döşeyeceğiz. Sıcak asfalt olması gereken yerlere asfalt dökeceğiz. Fen İşleri Şube Müdürlüğümüz ile detaylı planlama yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ilçede yapacağımız tüm alt yapı yatırımlarını size bildireceğiz” diye konuştu.

İlçeyi değiştirecek yol
Terme'nin ulaşımına ve gelişime büyük fayda sağlayacak 25 metrelik bulvarı yapmak istediklerini ifade eden Demir, “Mevcut bulvarlarda düzenleme yapacağız. Ama söz konusu bulvar yapıldığında ilçenin şehircilik konsepti değişecek. Modern ve güzel hale gelecek, çağ atlayacak. O bulvarla birlikte Terme'yi yeniden inşa edeceğiz. Meydanı açacağız. Otoparklar konusunda elimizden geldiği bütün gayreti sarf edeceğiz. Kaldırımlara park eden araçlardan insanlarımız yürüyemiyor. Terme gibi bir ilçede böyle bir şey olamaz. Bu işin üzerine kararlılıkla gideceğiz. İlçedeki okulları dışarı taşıyarak merkezi her anlamda rahatlamalıyız. Boşalacak alanların altı otopark, üstü park olabilir” şeklinde konuştu.

Sele karşı baraj önlemi
Terme'de bir daha sel felaketinin yaşanmaması için DSİ'nin baraj çalışmasına başladığını belirten Başkan Demir, “Yaşanan sel afeti, Terme'de planladığımız projelerimizi ve çalışmaları ciddi oranda aksattı. İçme suyu alt yapımız devre dışı kalmıştı. Bunları adıma adım rehabilite ederek, planlı yapım sürecine başladık. 76 iş makinesini bu bölgeye yığdık. DSİ ile baraj çalışması başlattık. Ödeneğini gönderdik. Arkasından yarısı tamamlanan depolama alanını tamamlayacağız” diye konuştu.

Yeni projeleri anlattı
Belediye hizmet binasını ve kaymakamlığı Fiskobirlik Caddesi’ne taşıyacaklarını açıklayan Mustafa Demir, ''Hastaneye komşu olan itfaiyeyi aşağıya kaydırarak mevcut itfaiye alanına camiyi taşımaya, boşalacak cami yerini de hastanenin otoparkı olarak hizmet vermesine karar verdik. Gerekli talimatları vereceğim. Yeni sanayinin alt yapısını planlıyoruz. 2020 sonuna kadar bitirerek sanayi esnafına kazandıracağız. Eski hastanenin bulunduğu yerin turizm, otel kongre merkezi olması için yazısını yazdık. Plan tadilatı ile ilgili çalışıyoruz. Samsun ile Ordu arasında Terme, sanayi, ticaret, kültür ve turizm merkezi haline dönüşecek. Turizm denildiğinde akla ise Gölyazı geliyor. Burada Karavan Turizm Merkezi projesini başlattık. Şuan uygulama projesi çiziliyor. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en önemli mimarlarından biri gelecek ve bu konuyu görüşeceğiz. Projeyi tam bir turizm ve rekreasyon alanı tarzında genişletmeyi planlıyoruz. Bu yatırımları 4,5 yıl içinde tamamladığımızda büyük bir fark ortaya çıkacak” açıklamasını yaptı.

“Hizmeti Allah rızası için yapıyoruz”
Vatandaşlarla sohbet de eden Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:
“İşi iş değil, işi insan yapıyor. Ne kadar çok çalışırsak sizlere o kadar faydalı oluruz. Israrla işin peşinde koşarsak, dakik ve seri hareket edersek, bunları da akılla kumanda edersek ne olur? Arkasına gayreti tak, Allah’ın izniyle çözemeyeceğimiz sorun kalmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Samsun önemli, Samsun için de Terme önemli. Hizmeti de Allah rızası için yapıyoruz. Hiç bir hizmet durduğu yerde olmuyor. Çalışarak oluyor. Önümüzdeki dönemi en verimli, hizmet noktasında en başarılı şekilde geçireceğiz. Sizin için koşturduğumuzdan asla şüphe etmeyiniz.”

SAMSUN

04 Aralık 2019 Çarşamba

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