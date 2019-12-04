AK Parti Samsun İl Başkanlığından 'kongre' açıklaması

– AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, kongre sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Başkan Ersan Aksu, kongre süreçlerine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Aksu, 19 Mayıs ilçesi mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir açıklama yaparak, kongre süreci gündemini değerlendirdi. Delege seçimleri konusunda belirlenen takvime uygun şekilde sürecin devam ettiğini belirten Başkan Aksu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre süreci 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle başlamış ve planlandığı şekliyle devam etmektedir. Bu kapsamda; genel merkez teşkilat başkanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde; 15 Aralık 2019 tarihine kadar tüm ilçelerimizde mahalle delege seçimlerimizin tamamlanması öngörülmüştür. AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak; bugün itibariyle 19 Mayıs ilçemizde mahalle delege seçimlerimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Belirlenen takvim çerçevesinde; önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimizde de mahalle delege seçimleri tamamlanacak ve ilçe teşkilatlarımız ilçe kongrelerine hazır bir duruma gelecektir. Kamuoyuna yansıdığı şekliyle; herhangi bir iptal ya da erteleme söz konusu değildir. Delege seçim sürecinin ardından, ilçe kongreleri süreci başlayacak ve partimiz kongrelerde tüm ilçelerimizde kadrolarımıza tahkimat yapacak ve güçlenerek çıkacaktır. İl ve ilçelerimizi 2023'e taşıyacak kadrolarımız bu surette oluşturulacaktır.”

SAMSUN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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