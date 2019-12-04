Bafra’da trafik kazası: 7 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, BafraKolay yolunda Kolay istikametine seyir halinde olan Celal T. yönetimindeki 55 TF 236 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten seyir halinde olan Mustafa K. (52) idaresindeki 55 NY 966 plakalı kamyonet Örencik mevkisinde çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda bulunan Selma, Saniye K., Ceyda, Nergis ve Yahya Mert T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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