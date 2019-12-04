Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar

Samsun Alaçam Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 140 öğrenci, yaptıkları biblo ve süs eşyasını sosyal medya üzerinden satarak elde ettikleri gelir ile Çanakkale'ye gitmeyi hedefliyorlar.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, derste işledikleri süs eşyalarını satarak Çanakkale'ye gitmeyi hedefliyorlar. Geziye gereken parayı bulabilmek için neler yapabileceklerini düşünen öğrenciler ve öğretmenler, süs eşyası yaparak sosyal medya üzerinden satma kararı aldılar.

Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu Müdürü Bayram Bircan, eğitimöğretim yılı başında okul yönetiminin desteğiyle silikon kalıp alınmasının ardından öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik'in yardımıyla alçıdan biblo bebek ve süs eşyası hazırlamaya başladılar. Yapılan ürünler sosyal medya üzerinden satılıp elde edilen gelir ile Çanakkale gezisinde kullanılmak üzere okul yönetimine teslim ediliyor.

SAMSUN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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