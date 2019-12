Berber ve kuaförler denetlendi 16 berber ve kuaföre eksiklerini tamamlaması için ek süre

Samsun’da, İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince berber ve kuaförler denetlendi. Hijyen kurallarına uymayan 16 berber ve kuaföre eksiklerini tamamlaması için ek süre verildi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin işletme denetimleri kapsamında son durağı berberler ve kuaförler oldu. Ekipler dükkan önlerine konulan havlu kurutmalıklarına geçit vermedi. Denetimler neticesinde 10 berbere ve 6 kuaföre belirlenen eksiklerini tamamlaması için süre verildi. Konu hakkında açıklama İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, gerekli hijyen kurallarının sağlanıp insan sağlığına zarar gelmemesi için denetimlerin süreceğini belirtti.



“Yapılan denetimlerin sonuçlarını olumlu alıyoruz”

“Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutan bir yapıda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Birçok bulaşıcı cilt hastalıklarının özellikle berberkuaför gibi ortak kullanım alanlarında yaygın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle salonlarda kullanılan makas ve benzeri aletlerin temizliğinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Biz bu konuda vatandaşlarımızın zor durumda kalmalarını istemiyoruz. Yaptığımız denetimler ile berber ve kuaförlerin gerekli titizlikle işlerini yapmalarını sağladık” dedi.



“Vatandaşlara duyarlı olmaya davet etti”

Vatandaşların da hijyenik kurallar konusunda dikkatli olmasını isteyen Şeref Sarı, “Görülen bütün aksaklıklara vatandaşlarımız duyarlı olmalılar. Belediyemiz, iş yerlerinde görülen kusurlar hususunda her zaman hassas bir yönetim içinde olacak. Bu nedenle her zaman belirttiğimiz gibi vatandaşlarımızın görülen tüm olumsuzlukları Alo Zabıta 153 numaralı hattına gelen bildirimler ve ihbarları ciddiyet ile değerlendirmeye alıyoruz” şeklinde konuştu.

