Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi

SAMSUN'da yaşayan H.B, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Polis tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde bulunan DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde yapılması planlanan baraj inşaatı nedeniyle evinin kamulaştırıldığını ve bunun karşılığında parasını almadığını iddia eden H.B., benzin bidonuyla müdürlüğün önüne geldi. Üzerine benzin döken H.B., bağırmaya başlayınca çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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