Samsun’da İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi açıldı

İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi Samsunlularla buluştu.

Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi Gazi Müzesi’nde açıldı.

Yurt içinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da yurt dışında ise Fransa, Almanya, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açılan sergi bugün Gazi Müzesi Sergi Salonu’nda törenle ziyarete açıldı. Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde çıkan fotoğraflarla oluşturulduğu öğrenilen sergi 5 8 Aralık tarihleri arasında Samsunluların ziyaretine açık olacak.



"Milli Mücadele bitmedi"

Açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “100 yıl önce başlayan Milli Mücadele bitmedi. Bu coğrafya çok zorlu bir coğrafya. O yüzden birbirimizi sevmeye, güçlü olmaya, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkartılan Kurtuluş Savaşı yıllarını hatırlatan fotoğraflarla dolu bir sergi. Bizi o günlere götürecek. O yılların o günlerin hatırlanması canlı tutulması çok anlamlı. Bu sergi 9 ülkeye götürmeyi hedeflemiştik. Şu ana kadar 5 ülkeye gidildi. Çokta güzel dönüşler aldık. Türkiye’de ise Ankara, İstanbul ve İzmir’e gidildi. Bundan sonrada Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Kahramanmaraş gibi illere de gidecekler. Serginin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sergimiz 5 8 aralık tarihlerinde açık olacak. Tüm Samsunlularımızı sergiye davet ediyorum” dedi.

Serginin açılı kurdelesini Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Samsun Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal beraber kesti.

Sonrasında protokol sergiyi gezerek Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Önder Duman’dan bilgiler aldı.

SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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