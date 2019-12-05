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Demir: “Canik’e Türkiye’nin en uzun teleferiğini yapacağız”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, "Müthiş manzaraya sahip Canik bölgesine Türkiye'nin en uzun ve en iyi teleferiğini yapacağız. Turist çekmek ve insanlarımızın kullanması için güzel bir hizmet olacak" dedi.

Demir: “Canik’e Türkiye’nin en uzun teleferiğini yapacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, “Müthiş manzaraya sahip Canik bölgesine Türkiye’nin en uzun ve en iyi teleferiğini yapacağız. Turist çekmek ve insanlarımızın kullanması için güzel bir hizmet olacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında İlkadım ilçesinde Hançerli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının sorunların dinleyen Başkan Demir, "Kentsel dönüşüm, ulaşım ve otopark sorunu çözdüğümüzde İlkadım ilçemiz nefes alacak" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Hançerli Mahalle buluşması, bir kafede yapıldı. Mahalleli sohbet eden Başkan Mustafa Demir, kentsel dönüşüm, ulaşım ve otopark başta olmak üzere hazırlıkları devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi.

2020’de kentsel dönüşüm başlıyor
Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarına vurgu yapan Başkan Demir, “Samsun’da aşağı yukarı 1520 yıldır kentsel dönüşüm noktasında ciddi bir beklenti vardı. Cedit bölgesinden Canik ilçesinin sınırları içerisinde kalan Samsun’un asıl ana merkezi olan alanda neredeyse tüm mahallelerde ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı. Biz özellikle Canik’te Gaziosmanpaşa, Soğuksu Mahalleleri, İlkadım’da Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Saitbey, Kadıköy ve Fatih Mahallelerine varana kadar o bölgeyi kapsayacak çalışmalarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da seçim çalışması döneminde buralarda incelemelerde bulunmuştu. Bunun akabinde zor olan o çalışmaları tamamladık, bakanlığımızla mutabakata vardık. Bakanlık da firmayı belirledi, firma da Samsun’a geldi. Fen işlerinin eski şantiyesinin bulunduğu alanda şantiyesini kurdu. Şu anda çalışmaya başladı. Rezerv alan çalışmalarında oluşturulan projeyi de şubat ayı içerisinde 1200 konutu ihale edeceğiz. Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşümü de böylece başlamış oldu. Fiili olarak da proje ihalesini de 2020 yılının başında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ulaşımı çözeceğiz
Kenti içindeki toplu ulaşım sorunu çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Doğruyu yapmanın önünde engel yok. Toplu ulaşım noktasındaki sorunları birinci önceliğimiz olan halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatı doğrultusunda çözeceğiz. En az zahmetle ve en uygun maliyetle insanlarımızı nasıl taşırız konusunda çalışacağız. Toplu ulaşım araçlarına ilişkin sistem doğru kurgulanmadığı için maliyet yüksek. Halk otobüslerinde kalite düşmüş. Onları çağırıp konuşacağız. Doğru olana herkes ‘evet’ demek zorunda. Eskisi gibi yaptım oldu demeyeceğiz. Adaletli bir şekilde istişare ile çözeceğiz” sözlerine yer verdi.

Trafik ve otopark sorunu kalmayacak
Minibüs terminalinde uygulama projesinin bittiğini vurgulayan Başkan Demir şunları söyledi:
“Minibüs ve hususi araçları nisan ayına kadar sayacağız. Çünkü trafiği ona göre düzenleyeceğiz. O zaman Samsun, eski cıvıl cıvıl haline geri dönecek. Otoparkla ilgili Subaşı’nın orda projemiz bitmek üzere. Asansör kısmı bitti inşaat kısmı hazırlanıyor. Katkı otoparkı biran önce kazandırmak istiyoruz. Eski tarihi bir çeşme varmış zamanında, onu yapacağız. Anakent İş Merkezinin kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Orayı yıkıp katlı otopark yapacağız. Otopark sorunun çözeceğiz. İlkadım Belediye binasının yazısını yazdık. Orayı alıp yıkıp, alttan ve üstten girilecek şekilde otopark yapacağız. Yaptığımızda o bölge rahatlayacağız. Ayrıca çiftlik bölgesinde tespitlerimizi yapıyoruz. Adaları kamulaştırıp yıkıp otopark yapacağız. Çiftliğin trafiğe açılıp açılmamasıyla ilgili anket çalışmasına bu hafta sonu başlıyoruz. İnsanlarımızın çoğu trafiğe açın derse açacağız. Açmayın derse açmayacağız. Akıllı trafik yönetimleri üzerinde çalışıyoruz. 4 kavşakta uygulama projelerine başlayacağız. Ufak göbekleri kaldıracağız. Optik okuyucular araç trafiği sayacak ve ışıkları ona göre ayarlayacak. Sistem yeşil ışığı kendisi ayarlayacak. Dolayısıyla trafik bayağı rahatlayacak.”

"Canik'e Türkiye’nin en uzun ve en iyi teleferiğini yapacağız"
Ticareti ve turizmi canlandırmaya yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Demir, “Saathane esnafı ile anlaştık. Yeni proje meclise gelecek. Oraya tarihi iki katlı doku yapacağız. Eski kapalı çarşı gibi harika olacak. Büyükşehir belediye binasını yıkınca orası tam bir ticaret merkezine dönüşecek. Turizm konusunda Ladik’te, Kapıkaya’da, Vezirköprü’de, Ayvacık’ta çalışmalarımız devam ediyor. Teleferikle ilgili ön tespit raporu geldi. Müthiş manzaraya sahip Canik bölgesine Türkiye’nin en uzun ve en iyi teleferiğini yapacağız. Turist çekmek ve insanlarımızın kullanması için güzel bir hizmet olacak“ ifadelerini kullandı.

SAMSUN

05 Aralık 2019 Perşembe

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