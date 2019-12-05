Topaloğlu: “İlçemizde kurumlar arası iş birliği ile hizmetlerimizi devam ettireceğiz” Kılıç’tan Başkan Topaloğlu’na iadei ziyaret

Bafra Adalet Komisyon Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüphan Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na makamında iadeyi ziyarette bulundu.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Hoşgörü, huzur, kardeşlik içerisinde güvenlik ve asayiş yönünden de sakin ve huzurlu bir yapıya sahip olan ilçemizde kurumlar arası iş birliği ile hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bafra Adalet Komisyon Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Eyüphan Kılıç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

19 Mayıs Belediyesi olarak üzerlerine düşen her vazifede, istişare içerisinde bulunmaya hazır olduklarını belirten Başkan Topaloğlu’na Eyüphan Kılıç da teşekkürlerini ileterek, kendisine ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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