Kadınlarda idrar kaçırmaya cerrahi çözüm

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, kadınlarda uzun süre devam eden, ilaç tedavisi ile geçmeyen, hem sosyal hem de hijyenik bir sorun oluşturan idrar kaçırmanın cerrahi yöntemle tedavi edilebildiğini söyledi.

Kadınlarda hem sosyal hem de hijyenik bir sorun oluşturan idrar kaçırma sorunu ile ilgili olarak kadınlara çağrıda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Bu sağlık sorunu olanlar içine atmasın, utanmasın mutlaka bir uzmana doktora başvursunlar. İdrar kaçırmanın tedavisi var" dedi.

İdrar kaçırmanın yaşlanmaya bağlı doğal bir problem gibi görülürken, bazı kadınlarda ise idrar kaçırma depresyon, yalnızlık ve idrar kokusu nedeni ile sosyal ilişkilerde kısıtlamaya neden olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, “Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?” sorununa da yanıt vererek, "İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama halidir. Her iki cinste de görülebilirse de kadınlarda daha sık rastlanır. Yapılan araştırmalara göre her üç kadının birinde görülüyor. Bu sağlık sorunu hayati tehlike oluşturan bir sorun olmamakla birlikte kadınlarda büyük psikolojik ve sosyolojik etkiler gösteren bir rahatsızlıktır” diye konuştu.



“Yeniden doğmuş gibi mutlular”

Dr. Özkan şu bilgileri verdi: “Yaşam kalitesini direkt olarak etkileyen idrar kaçırma, kadınlarda her yaşta ortaya çıkabilir. Bu durum da kişi evden çıkmamayı tercih eder, sosyal ortamlara girmekten kaçar. Kişiyi yanlızlaştırır ve hayatını olumsuz etkiler. İdrar kaçırma hastalığının birçok sebebi bulunabilir. Fakat tedavisi mevcuttur. Bize başvuran bazı hastalarımızda bu sorun uzun yıllar sürdüğünü görmekteyiz. Hasta utanarak, sıkılarak merkezlere başvurmuş kendisine ilaç tedavisi verilmiş. Fakat bunu da kader görerek ilaçlarını kullanmış fayda görememiş. Uzun yıllarda bu devam etmiş. Ben buradan bu tür sağlık sorunu yaşayan kadınlara seslenmek istiyorum. İdrar kaçırmayı kader olarak görmesinler. Cerrahi olarak yöntemi var. Mutlaka muayene olsunlar ve tetkiklerini yaptırsınlar. Bizim yaptığımız yöntem ile hastalarımız şifa buluyor. İnsan içine çıkamıyoruz, komşuya gidemiyoruz diye dert yanan hastalarımız, şimdi çok mutlu. Operasyon da kullandığımız malzeme bu ameliyatın kalitesini arttırıyor. Hastalarımız kendilerini yeniden doğmuş gibi hissediyor. Onlar mutlu olunca, bizlerde mutlu oluyoruz."

