Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Sarıpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habil Genç idaresindeki 55 BCE 94 plakalı motosiklet, yola giriş yapmak isteyen Ayşe Yılmaz yönetimindeki 5 DD 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Habil Genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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