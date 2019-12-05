Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi'nden şehir merkezine hareket halinde olan Mehmet Gezer’in (46) kullandığı bisiklet ile Özay Gönlüm Caddesi'nden gelen Durmuş Korkmaz idaresindeki 57 AU 065 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.