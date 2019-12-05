Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü

SAMSUN'un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk (56), tarlada tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Terme ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tarlada hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Geniş çaplı soruşturma başlatan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Yüksel Berk olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



SAMSUN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.