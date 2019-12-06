Engelliler için anlamlı kermes

Samsun’da engelliler yararına kermes düzenlendi.

Liv Hospital Samsun, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ‘Engelleri Birlikte Aşalım Kermesi’ne ev sahipliği yaptı. Liv Lobi’de kurulan kermes büyük ilgi gördü. ZİÇEV’in açtığı ve tüm gelirinin engelli bireylere bağışlanacağı kermeste gıda satışı yapıldı.

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, “Engelleri Birlikte Aşalım Kermesi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli bireylere destek olmak bizim için çok kıymetli. ZİÇEV’e emeklerinden dolayı, doktorlarımıza, çalışanlarımıza ve misafirlerimize de kermese katkıları için teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.