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Sarıcaoğlu: “Hizmette ayrım yapmayın”

İHA

Kavak'ta mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Vatandaşa hizmette ayrım yapmayın" dedi.

Sarıcaoğlu: “Hizmette ayrım yapmayın”

Kavak’ta mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Vatandaşa hizmette ayrım yapmayın” dedi.
Mahallelerine daha sağlıklı hizmet almak ve seslerini daha güçlü duyurmak isteyen muhtarların kurdukları Kavak Muhtarlar Derneği tanıtım toplantısında muhtarlara seslenen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, önce bir çatı altında güç birliği yapan muhtarları kutladı ardından da “Oy kaygısı içinde olmayın ve sakın vatandaşa hizmette bir ayrım yapmayın” diyerek uyardı.
Kavak Muhtarlar Derneği tarafından Kardelen Düğün Salonunda yeni kurulan derneğin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışı yapan Alaçam Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Dernek Başkanı olan Kasım Kayhan, hedeflerine daha hızlı bir biçimde ulaşmak için dernekleştiklerini belirterek, “Bizler mahallelerimize daha fazla hizmet ve sesimizi daha güçlü duyurmak için bir çatı altında toplandık” diye konuştu.
Son yapılan seçimde Kavak’ta muhtarların yüzde 70’inde değiştiğini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da toplantıya katılan tüm muhtarlardan öncelik yerine getiremeyecekleri işler için vatandaşlara söz vermemelerini istedi. Sarıcaoğlu şöyle konuştu: “Öncelikle yapacağınız işlerinizde Belediyemizle sürekli istişare içinde olun. Oy kaygısı ile hizmet yapmaya kalkmayın, yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Mahallelerinizde ayrım yapmayın çünkü vatandaşa hizmette bir ayrım olmaz. Bizler Büyükşehir Belediyemiz ile güçlerimizi birleştirerek mahallelerimize hizmeti belli bir plan çerçevesinde eşit olarak ulaştırıyoruz. İki yıl içinde ilçemiz mahallelerinde ulaşım sorun olmaktan çıkacak.”
Toplantıya katılan Kaymakam İbrahim Engin Şenay da bir çatı altında toplanan muhtarları bu girişimlerinden dolayı kutlayarak, “Kavak’ın 85 mahallesi var. Dolayısıyla bu çatı altında birlik olun. Çünkü bir olduğunuz sürece daha güçlü olursunuz. Böylece de arzu ettiğiniz hizmetlere çok daha kısa sürede kavuşmuş olursunuz” şeklinde konuştu.

SAMSUN

06 Aralık 2019 Cuma

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