Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ); araştırma geliştirme (ARGE) ve ürün geliştirmenin (ÜRGE) yanı sıra eğitsel ve kültürel iş birliğine yönelik protokol ile 10 milyon TL’lik “Omail Millî ePosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”nin ön mutabakat metnine imza atıldı.

OMÜ ile bir firmanın iş birliği protokolü, bunun yanı sıra da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 yılı bütçe dönemi için güdümlü proje destekleri kapsamındaki “Omail Millî EPosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”nin ön mutabakat metninin imza töreninde taraflar, OMÜ Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.



OMÜ’den ARGE ve ÜRGE Hamlesi

İmza töreninde ilk olarak OMÜ ve firma arasındaki iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü; üniversitesanayi iş birliğini ve iyi ilişkileri güçlendirmek amacıyla eğitsel ve kültürel iş birliğinin yanı sıra, ortak ARGE, ÜRGE ve bilimsel çalışmaları kapsıyor.

Protokolün iş birliği konuları ise üniversitesanayi iş birliğini teşvik etmek, mevcut ilişkileri geliştirmek, araştırma sonuçlarının ortak kullanımına olanak sağlamak ve bunları yayımlamak, ortaya çıkan ürünlerin ve hizmetlerin birlikte piyasaya sunulmasını sağlamaktan oluşuyor.



Omail Millî ePosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”nin tahminî maliyeti 10 milyon TL

İş birliği protokolünün hemen ardından da “Omail Millî EPosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”nin ön mutabakat metninin imzaları; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, firmaların yetkilileri tarafından atıldı. 10 milyon TL’lik maliyeti ön görülen projeye, sözleşme makamı olarak OKA 7 milyon TL katkıda bulunacakken projenin 3 milyon TL’si de proje ortakları tarafından karşılanacak. Sağlanan bu iş birliğinde; OMÜ Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, proje uygulayıcısı olarak görev yapacak, OMÜTTO, firmaların ise proje iştirakçileri konumunda olacak.

Geliştirilen “Omail Millî EPosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”; bulut sunucu hizmet yazılımları, grup yazılımları (groupware) gibi kamunun ihtiyaç duyduğu yerli ve millî yazılımlar ile ölçeklendirilmiş bulut sunucu donanım alt yapısının kurulmasını, gerekli açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesini, operasyonel olarak hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını ve kamu bilişim uzmanları için ihtiyaç duyulan eğitim altyapısının “yetişkin eğitimi yaklaşımı” ile hazırlanmasını içeriyor.



“OKA olarak en çok güdümlü proje uygulayan ve bu projelere dair en fazla bütçe kullanan ajanslardan biriyiz”

İmzaların atılmasından sonra Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı içine alan TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren OKA’nın yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, mali destek programları dışındaki güdümlü projelerden bahsederek, “Güdümlü projelerde OKA olarak Türkiye’de en çok güdümlü proje uygulayan ve en çok güdümlü proje bütçesi kullanan ajanslardan biriyiz, belki de bu alanda birinciyiz. Bundan önce OMÜ’nün de ortak olduğu bir fuar ve kongre merkezini tamamladık ve bu girişim, yaklaşık 16 milyonluk TL’lik bir projeydi. Bu projeye 7 milyon TL’lik destek verdik ve şu anda yılda 5 kez fuar yapılan bir kongre ve fuar merkezimiz var” bilgisini paylaştı.



“OMÜ’nün öncü olduğu Omail ePosta Türkiye’de ilklerden biri olacak”

OMÜ’nün önerisi ve girişimiyle şekillenen Omail Millî ePosta ve Kamu Veri Merkezi Projesi”nin önemini vurgulayan Genel Sekreter Özen, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Üniversitemiz önce kendi ihtiyaçlarını, sonra bölgedeki üniversitelerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir güdümlü proje sunuyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Ben paydaşlarımızı şu hususta uyarmak istiyorum: Birincisi, maliyetlerin etkinliği konusunda çok ciddi bir elemeden geçeceksiniz. İkincisi, projenin; yenilikçi, inovatif yaklaşıma dayanan ve özellikle de Aselsan Genel Müdürü Sayın Görgün’ün konferansında belirttiği gibi ülkenin ihtiyaçlarının yerli ve millî teknolojiyle karşılanması noktasındaki özellikleri itibarıyla çok ciddi sorgulamadan geçeceksiniz. Omail ePosta ve Kamu Merkezi Projesi ilk bakışta sözünü ettiğim vasıfları taşıyor. Bu projeyi bitirdiğimizde de hayırlı uğurlu olsun demek dileğiyle bugün başlangıç metnini imzalamaktan dolayı Yönetim Kurulumuz adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 2020 – 2021 çalışma programında bu bütçeyi beraber kullanmak inşallah nasip olur.”

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de eşlik ettiği imza törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, firmalarının yetkilileri ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ile ilgili şirketlerin yetkilileri katıldı.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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