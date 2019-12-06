Samsun Büyükşehirden özel proje

– Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sosyal destek programı kapsamında köy ve özel eğitim gören engelli öğrenciler için ‘kişisel bakım hizmeti’ projesi başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, köy ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için anlamlı bir proje hayata geçirdi. Projenin ilk gününde öğrencilere ‘kişisel bakım hizmeti’ sunulurken, Başkan Mustafa Demir, amaçlarının yüzleri güldürmek olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile güzellik merkezi iş birliği ile hayata geçirilen proje, Dünya Engelliler Haftası’nda özel eğitim uygulama merkezinde düzenlenen etkinlikle başladı. “Çocuk Gülerse Dünya Güler” sloganı ile başlatılan projenin ilk gününde oldukça renkli görüntüler yaşandı.

Projenin startının verildiği etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Demir, sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Belediye olarak insanlarımıza dokunacak, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerini güldürecek çalışmalara önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Onların yüzlerinde küçük bir tebessüm bırakabilmek bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor” dedi.

Çocukları mutlu edecek ve hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmaya destek verdiklerinin altını çizen Başkan Demir, devamında ise şunları söyledi:

“Bizim medeniyetimiz bize ‘İnsanı yaşat ki dünya yaşasın’ diyor. Bizim bütün düsturumuz bu yönde. Çünkü her bir insan dünyaya bedel ve eşittir. Engelli olan insanlarımız da kendileri bu hayatı yaşıyorlar. En yakında buna şahitlik edenler de aileleri ve özellikle eğitim hizmeti veren hocalarımız. Biz de belediye olarak bütün kentle ilgili planlamalarımızda onların hayatını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımıza yön veriyoruz.”

Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Demir, engelli çocuklar ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Büyükşehir Belediyesi Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığının sosyal destek programı, Samsun genelindeki tüm merkez köy ve engelli okullarında uygulanacak.

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