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Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: “Kültür ve sanat kenti olacağız”

İHA

Atakum Belediyesinin düzenlediği ve çok sayıda yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan "Atakum Kitap Günleri" başladı.

Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: “Kültür ve sanat kenti olacağız”

Atakum Belediyesinin düzenlediği ve çok sayıda yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan "Atakum Kitap Günleri" başladı.
Etkinliğin açılışına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı. Atakum Kent Meydanı’nda 15 Aralık’a dek kitapseverleri ağırlayacak olan kitap günlerine; 50 yazar, 40 yayıncı ve 100 farklı marka katılacak. Etkinlik, 9 gün boyunca 10.0021.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Aynı zamanda imza günleri ve söyleşilerin de yer alacağı kitap günlerinde, kitapseverler yazarlarla da bir araya gelecek.

"Daha organize etkinlikler olacak"
Atakum’un kültür ve sanat kenti olması için daha organize etkinliklerin altyapısının oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Deveci, “Bu tür etkinlikleri her zaman yapacağız. Atakum, kültür ve sanat kenti olacak. Bundan önce de çocuk kitap günleri düzenledik, o da güzel geçmişti. Bu ise daha güzel daha organize bir etkinlik oldu. Önümüzdeki etkinlikler daha organize olacak. Kitabın, düşüncenin, sanatın her türlüsü Atakum’da olacak ve olmalı. Burası bir turizm kenti olacaksa, Karadeniz’in en eğitimli, en çağdaş insanların yaşadığı bir kent olacaksa, mutlu insanların bir arada yaşadığı bir kent olacaksa, Türkiye’nin ilk 10’una giren üniversitemiz ile ve 35 bin üniversiteli bu kentte yaşıyor diye övüneceksek, bunun altyapısını oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Samsunlulara davet
Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan etkinliklerde, kitap fiyatları konusunda indirim yapılarak öğrencilere katkı verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Deveci, “Bundan sonraki etkinliklerin daha başarılı olabilmesi ve daha farklı yayınevlerinin buraya gelebilmesi için Atakumluların, 'Biz kitabı seviyoruz ve okuyoruz' diyebilmeleri lazım. O yüzden bütün Atakumluları ve Samsunluları daha yüksek bir sesle etkinliğimize davet ediyoruz. Herkes gelip bir kitap almalı. Bunu özellikle üniversite öğrencileri için yapacağız. Önümüzdeki dönemde biraz daha kurumsal bir yapı oluşturalım, kimliğini gösteren lise ya da üniversite öğrencisi kitaplarını indirimli alsın. Biz de okumak isteyen öğrencilere bu şekilde bir katkı verelim” ifadelerini kullandı.

Kitaplarını imzalayacaklar
Atakum Belediyesi ile Samsun Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Atakum Kitap Günleri’nde; İhsan Eliaçık, Hulki Cevizoğlu, Bekir Öztürk, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, İsmail Tokalak, Reyhan Erdoğan, İsmail Tezgel, Ufuk Tufan, İbrahim Ülger, Zeynep Batımor, Gülseren Akdaş, Elif Çırak, Ümit Yaşar Işıkhan, İsmet Aci, İsmail Yağmur, Baha Rahmi Özen, Yılmaz İmanlık, İsmail Güçtaş, Volkan Erbaş, İnci Çetir, Ali Yılmaz, Nurcan Ateş, Nagihan Kabal, Emre Gül, Koray Yersüren, Hanife Uzun, Halime Özoğlu Temel, Gülseren Akdaş, Cemil Kılıç ve çok sayıda Samsunlu yazar kitaplarını imzalayacak.

SAMSUN

06 Aralık 2019 Cuma

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