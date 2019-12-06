Başkan Özdemir: “Amacımız su ve alt yapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ile birlikte ilçe yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Yapılan istişarelerde ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde 2019 yılı çalışma planı kapsamında yapılan çalışmalar ve 2020 çalışma planı hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretinden ötürü Yıldız’a ve beraberindekilere teşekkür ederek, “SASKİ geçmiş olduğumuz dönemlerde ilçemizde önemli hizmetlerde bulundu. İlçe merkezinde kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizlerde halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak” diye konuştu.

Fatih Yıldız ise ilçelerin talepleri doğrultusunda 2020 çalışma planlaması yaptıklarını dile getirerek, “Belediye ve SASKİ iş birliğiyle halkımıza hizmet etmek amacındayız. Samsunumuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan’ın da katıldığı ziyarette Yıldız’a SASKİ Abone İşleri Dair Başkanı Nadir Mazlum ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan eşlik etti.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.