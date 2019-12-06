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Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz” İlkadım’da İletişim Semineri

İHA

İlkadım Belediyesi çalışanlarına verilen 'İletişim Semineri'nde konuşan Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz" dedi.

Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz” İlkadım’da İletişim Semineri

İlkadım Belediyesi çalışanlarına verilen 'İletişim Semineri'nde konuşan Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz” dedi.
İlkadım Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'İletişim Semineri'nde Prof. Dr. Bozkurt Koç ve öğretim görevlisi Aysu Gül Şanlı hizmet alanlarında vatandaşlarla daha iyi bir iletişim kurmanın kurallarını anlattı. Büyük bir katılımla yapılan seminerde önemli bilgiler verildi.
Sunum öncesi belediye personellerine seslenen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “İlkadımlı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için her şeyden önce doğru ve güçlü bir iletişim kurmamız gerektiği bilinci ile iletişim seminerlerimizin 1'incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Güler yüzlü, daha bilinçli ve kurumsal yapımızı güçlendirecek iletişim kurallarını öğrenerek bizlerden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Doğru iletişimin temeli empatidir"
İlkadım Belediyesi personellerinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen seminerde konuşan Prof. Dr. Bozkurt Koç, “Doğru bir iletişim kurmak hem vatandaşların taleplerini anlamakta hem de hizmetlerin doğru ve hızlı olarak yapılmasında büyük önem taşıyor. Talep ve şikayet iletecek vatandaşların istek ve beklentilerini doğru anlamak ve çözüm üreterek hizmet vermek için empati kurmak iletişimin temelini oluşturuyor” diye konuştu.
Ardından OMÜ Öğretim Üyesi Aysu Gül Şanlı, yüz yüze iletişimin kurallarını ve temellerini teorik ve pratik uygulamalar ile personeller ile paylaştı.

Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz”
İletişim Seminerlerinin büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:
“Biz İlkadım Belediyesi olarak tüm mesai arkadaşlarımızla halkımıza hizmet sunarken daha profesyonel ve kurumsal bir yapıyı tesis etmek için çalışıyoruz. Bu nedenle ilk olarak iletişim becerilerimizin en doğru şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasını hayata geçiriyoruz. Belediyecilik hizmetlerinin insanın hayatına dokunan her alanda olduğunu biliyoruz ve insanımız için en iyisini sağlamayı amaçlıyoruz. Bizlere verdikleri bilgiler ve güzel sunumları için değerli hocalarımıza ve yoğun katılım gösteren personellerimize teşekkür ederim.”
Seminere ayrıca İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Tanju Tonbuloğlu, Cemal Kulein ve belediye çalışanları katıldı.

SAMSUN

06 Aralık 2019 Cuma

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