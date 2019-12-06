OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Özbek öğrenciler kendi kültürlerini tanıttılar.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde, Özbekistan Anayasasının 27. yılı dolayısıyla “Özbekistan Tanıtım Günü” düzenledi. Etkinlikte Özbek öğrenciler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinin fuaye alanında kültürlerini yansıtan şapka, takı gibi aksesuarları sergileyerek tanıttılar.



“Ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri olacağız”

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Gulomjon Sobirov, “Biz uluslararası öğrenciler daha iyi ve kaliteli eğitim almak için Türkiye’ye geldik. Her birimiz burada, parçaları OMÜ'de birleşen tuğlaların bir parçası olduk, bir aile olduk. Bunun için OMÜ’ye teşekkür ediyorum. Buradan mezun olduğumuzda ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri olacağız. Uluslararası öğrencilerin sayısı OMÜ’de hızla artıyor. Bunun nedeni Türk halkının ve Samsunluların biz uluslararası öğrencilere sıcakkanlı davranması, başta akademisyenlerimiz olmak üzere her konuda yardım etmeleri. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.



“Özbek ve Türk halkını ezeli dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir”

Katılımlarından dolayı Özbekistan Büyükelçiliği ataşelerine teşekkür eden Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, “1991 yılında Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkeydi. Ayrıca Türkiye, Özbekistan’ın dünya üzerinde ülke olarak kabul edilmesi için büyük çaba gösterdi. Özbek ve Türk halkını ezeli dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. Bu etkinlik de bu anlamda önemlidir. OMÜ’deki 119 ülkeden gelen toplam 5 bin 714 uluslararası öğrencinin 26’sı Özbekistan’dan geldi. Uluslararası öğrencilerimiz bu ve benzeri etkinliklerin hazırlanmasında büyük emek harcıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Türkiye’de eğitim gören Özbek vatandaşlarının çok iyi eğitim aldığını ifade eden Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Shuhrat İkramov, “Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler Özbekistan’ın geleceğisiniz. Tecrübeleriniz, bilginiz, uluslararası ilişkileriniz sayesinde Özbekistan’a katkı sağlayacaksınız. Bu vesileyle OMÜ Rektörlüğüne şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere derin saygılarımı sunuyorum. Tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Türk akademisyenlerin başımızın üstünde yeri var”

Özbeklerin tarihin eski zamanlarından itibaren Anadolu’ya gelerek hem eğitim aldığını hem de bilime katkı sunduğunu dile getiren Eğitim Ataşesi Bobur Togayev şunları söyledi:

“Örneğin Ali Kuşçu İstanbul Üniversitesinin temelini atan Özbek bilim adamlarından bir tanesi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’de eğitim gören vatandaşlarımızın arasından önemli bilim insanları çıkacağına inanıyoruz. Özbekistan’da ciddi dönüşümler ve gelişmelere var. Bu nedenle tekstil, mühendislik, otel işletmeciliği gibi alanlarda uzmanlara ihtiyacımız var. Özellikle akademisyenlerin başımızın üstünde yeri var.”

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Ergash Jumaev, “Farklı coğrafyalardan gelerek Türkiye’de eğitim alan öğrencilere gönül kapılarını açan Türk insanına ve Türk devletine çok teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak bu tür faaliyetlerde, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerle tanışıp kaynaşarak ülkelerimiz arasında köprü kuracağız. Bu etkinliği düzenleyen Üniversite yönetimine ve destekleyen Özbekistan Büyükelçiliğine minnetimi bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türk ve Özbek halkının birbirinden farkı olmadığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve siyasi iyi ilişkiler de bunun göstergesi. Biz de OMÜ olarak uluslararası öğrencilerin sayısının artmasını önemsiyoruz. Özellikle Özbek öğrencilerinin sayısının artması için iş birliklerini güçlendireceğiz. Ayrıca uzun zaman sonra Özbekistan’da Yabancı Öğrenci Sınavı yapacağız. Bu sayede de sayının artacağını düşünüyorum. Sonuçta burada ne kadar çok iyi öğrenci yetiştirirsek ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkısı olacaktır. Aynı kökten gelen halklar olarak birbirimizle ilişkileri arttırmak da çok Önemli. İnşallah kısa zamanda Özbekistan’a ziyarette bulunarak kurumlarını tanıma imkânımız olur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Özbekistan kültürünü tanıtan şiir, şarkı ve dans gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı. Özbekistan tanıtım gününün sonunda, Özbekistan mutfağının sevilen yemeği Özbek pilavı katılanlara ikram edildi.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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