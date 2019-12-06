OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Özbek öğrenciler kendi kültürlerini tanıttılar.

OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Özbek öğrenciler kendi kültürlerini tanıttılar.
OMÜ Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde, Özbekistan Anayasasının 27. yılı dolayısıyla “Özbekistan Tanıtım Günü” düzenledi. Etkinlikte Özbek öğrenciler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinin fuaye alanında kültürlerini yansıtan şapka, takı gibi aksesuarları sergileyerek tanıttılar.

“Ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri olacağız”
Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Gulomjon Sobirov, “Biz uluslararası öğrenciler daha iyi ve kaliteli eğitim almak için Türkiye’ye geldik. Her birimiz burada, parçaları OMÜ'de birleşen tuğlaların bir parçası olduk, bir aile olduk. Bunun için OMÜ’ye teşekkür ediyorum. Buradan mezun olduğumuzda ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri olacağız. Uluslararası öğrencilerin sayısı OMÜ’de hızla artıyor. Bunun nedeni Türk halkının ve Samsunluların biz uluslararası öğrencilere sıcakkanlı davranması, başta akademisyenlerimiz olmak üzere her konuda yardım etmeleri. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Özbek ve Türk halkını ezeli dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir”
Katılımlarından dolayı Özbekistan Büyükelçiliği ataşelerine teşekkür eden Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, “1991 yılında Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkeydi. Ayrıca Türkiye, Özbekistan’ın dünya üzerinde ülke olarak kabul edilmesi için büyük çaba gösterdi. Özbek ve Türk halkını ezeli dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. Bu etkinlik de bu anlamda önemlidir. OMÜ’deki 119 ülkeden gelen toplam 5 bin 714 uluslararası öğrencinin 26’sı Özbekistan’dan geldi. Uluslararası öğrencilerimiz bu ve benzeri etkinliklerin hazırlanmasında büyük emek harcıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”
Türkiye’de eğitim gören Özbek vatandaşlarının çok iyi eğitim aldığını ifade eden Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Shuhrat İkramov, “Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler Özbekistan’ın geleceğisiniz. Tecrübeleriniz, bilginiz, uluslararası ilişkileriniz sayesinde Özbekistan’a katkı sağlayacaksınız. Bu vesileyle OMÜ Rektörlüğüne şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere derin saygılarımı sunuyorum. Tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Türk akademisyenlerin başımızın üstünde yeri var”
Özbeklerin tarihin eski zamanlarından itibaren Anadolu’ya gelerek hem eğitim aldığını hem de bilime katkı sunduğunu dile getiren Eğitim Ataşesi Bobur Togayev şunları söyledi:
“Örneğin Ali Kuşçu İstanbul Üniversitesinin temelini atan Özbek bilim adamlarından bir tanesi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’de eğitim gören vatandaşlarımızın arasından önemli bilim insanları çıkacağına inanıyoruz. Özbekistan’da ciddi dönüşümler ve gelişmelere var. Bu nedenle tekstil, mühendislik, otel işletmeciliği gibi alanlarda uzmanlara ihtiyacımız var. Özellikle akademisyenlerin başımızın üstünde yeri var.”
Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Ergash Jumaev, “Farklı coğrafyalardan gelerek Türkiye’de eğitim alan öğrencilere gönül kapılarını açan Türk insanına ve Türk devletine çok teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak bu tür faaliyetlerde, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerle tanışıp kaynaşarak ülkelerimiz arasında köprü kuracağız. Bu etkinliği düzenleyen Üniversite yönetimine ve destekleyen Özbekistan Büyükelçiliğine minnetimi bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Türk ve Özbek halkının birbirinden farkı olmadığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve siyasi iyi ilişkiler de bunun göstergesi. Biz de OMÜ olarak uluslararası öğrencilerin sayısının artmasını önemsiyoruz. Özellikle Özbek öğrencilerinin sayısının artması için iş birliklerini güçlendireceğiz. Ayrıca uzun zaman sonra Özbekistan’da Yabancı Öğrenci Sınavı yapacağız. Bu sayede de sayının artacağını düşünüyorum. Sonuçta burada ne kadar çok iyi öğrenci yetiştirirsek ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkısı olacaktır. Aynı kökten gelen halklar olarak birbirimizle ilişkileri arttırmak da çok Önemli. İnşallah kısa zamanda Özbekistan’a ziyarette bulunarak kurumlarını tanıma imkânımız olur” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Özbekistan kültürünü tanıtan şiir, şarkı ve dans gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı. Özbekistan tanıtım gününün sonunda, Özbekistan mutfağının sevilen yemeği Özbek pilavı katılanlara ikram edildi.

SAMSUN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir karla mücadeleye hazır
Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı Uyardığı avcılar tarafından vurulan saha bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı Uyardığı avcılar ...
Bafra’ya yeni bir müjde Eski Bafra Stadyum Alanı, Bafra Belediyesine devredildi
YEREL HABERLER Bafra’ya yeni bir müjde Eski Bafra Stadyum Alanı, ...
Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz” İlkadım’da İletişim Semineri
YEREL HABERLER Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler ...
Başkan Özdemir: “Amacımız su ve alt yapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Amacımız su ve alt yapı hizmetlerini ...
Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: “Kültür ve sanat kenti olacağız”
YEREL HABERLER Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: ...
Samsun Büyükşehirden özel proje
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehirden özel proje
"Deneyimini Paylaş" projesi başlıyor
YEREL HABERLER "Deneyimini Paylaş" projesi başlıyor
Özel harekattan nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Özel harekattan nefes kesen tatbikat
Samsun'un bilirkişileri bin kişi azalacak Bilirkişilik Sempozyumu Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'un bilirkişileri bin kişi ...
Özbekistan’dan Samsunlu iş adamlarına yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Özbekistan’dan Samsunlu iş adamlarına yatırım çağrısı
Yurtta kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş
YEREL HABERLER Yurtta kadınlara saldıran memurun görev yeri ...
Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi
YEREL HABERLER Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ...
Samsun'da hırsızlık çetesinden 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlık çetesinden 6 kişi adliyeye sevk ...
Polisin “dur“ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisin “dur“ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza ...
Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı
Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme ...
Orman muhafaza memuru tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Orman muhafaza memuru tarlada ölü bulundu
Samsun'da kadın emeği ekonomiye dönüşüyor
YEREL HABERLER Samsun'da kadın emeği ekonomiye dönüşüyor
Salıpazarı'ndan 'Barış Pınarı’na 2 bin mektupla destek
YEREL HABERLER Salıpazarı'ndan 'Barış Pınarı’na 2 bin mektupla ...
Milli mail "OMail"de ilk imzalar atıldı OMÜ 10 milyon TL’lik OMail Millî e-Posta Projesinin uygulayıcısı olacak Özen: “OMÜ’nün öncü olduğu Omail e-Posta Türkiye’de ilklerden biri olacak”
YEREL HABERLER Milli mail "OMail"de ilk imzalar atıldı OMÜ 10 milyon ...
Sarıcaoğlu: “Hizmette ayrım yapmayın”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Hizmette ayrım yapmayın”
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Tiroit vücudun dengesi
YEREL HABERLER Tiroit vücudun dengesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X