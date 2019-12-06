Bafra’ya yeni bir müjde Eski Bafra Stadyum Alanı, Bafra Belediyesine devredildi

Bafra Belediyesinin, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden eski stadyumunun bulunduğu alanın kendilerine ücretsiz tahsis edilmesine yönelik talebi meclis toplantısında kabul edildi.

Bafra Belediye Meclisinin Aralık Ayı Toplantısı’nda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün dilekçesi görüşüldü. Dilekçeye istinaden 50.540.00 m2’lik alanın Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bafra Belediyesine tahsisi sonucu, söz konusu alan ile ilgili protokolün Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından imzalanma yetkisi, Bafra Belediye Meclisi tarafından oylandı ve kabul edildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Eski stadyumun bulunduğu 50.540.00 m2’lik alan Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı’nın girişimleri ile Belediyemize tahsis edildi. Bu konunun üzerinde kararlı bir şekilde duran ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek buranın belediyemize devrini sağlayan Orhan Kırcalı’ya ilçemiz adına teşekkür etmek istiyorum. İmzalanacak protokolde şahsımı yetkilendiren değerli meclis üyesi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Söz konusu alanın tahsisini almamızla birlikte, bu alanda detaylı bir fizibilite çalışması yaparak, ilçemize yakışır bir şekilde projelendireceğiz” dedi.

Tahsis işlemi özellikle Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı’nın yoğun çabaları ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ısrarlı girişimleri sonucu sağlandığı belirtildi. Bafra Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki tahsis protokolü, ilerleyen günlerde imzalanacak.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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