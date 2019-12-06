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Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

İHA

Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Hikmet A., caminin tuvaletinde yerde yatarken bulundu. Olay, 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Hikmet A.'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

SAMSUN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:39
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