Belediye binasında ‘Halk Kütüphanesi’ İlkadım Belediyesi Kütüphanesi halkın hizmetinde

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında kurulan 'Halk Kütüphanesi' başta gençler olmak üzere tüm Samsunlulara hizmet vermeye başladı.

İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında faaliyete başlayan "İlkadım Belediyesi Halk Kütüphanesi", öğrenciler için nezih bir çalışma alanı oluşturmasının yanı sıra birçok edebiyat eserini de vatandaşlarla buluşturuyor. Belediyede işi olan vatandaşlar da zaman geçirmek istediklerinde 3. katta yer alan kütüphaneye giderek, zaman geçirebiliyorlar. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük önem vererek faaliyete geçirdiği kütüphanede 2 binden fazla kitap yer alırken, Başkan Demirtaş bu sayıyı arttırmak için halktan kitap bağışı beklediklerini söyledi.



“Amacımız, gençlerin bilgi haznesini arttırmak, ders çalışmalarına yardımcı olmak”

Halk Kütüphanesinin özellikle gençler için nezih bir ortam olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye binamızda bir kütüphane oluşturduk. Tabii ki ilçemizde kütüphane var ama bizler de katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımıza güzel bir ortam oluşturmak istedik. İnşallah ileride imkanımız olursa çocuklarımıza daha çok fırsat verecek bir kütüphane de yapmak istiyoruz. Bu zamana kadar belediyemizde bir kütüphane oluşturduk. Kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızı da bu kütüphaneye kitap bağışı yapmaya davet ediyorum. Burada da muradımız gençlerimizin bilgi haznelerini arttırmak, ders çalışmalarında da araştırmacı ve sorgulayıcı özelliklerini ortaya çıkartarak, onların istifadelerine sunmak. Kitap bağış yapmak isteyenlerin kitaplarını biz de aldırabiliriz. Belediyemize kitap bağışıyla ilgili müracaat olursa, elbette ki arkadaşlarımız alır” dedi.

Vatandaşlara kitap temini ve ders çalışma ortamı sağladıklarının altını çizen İlkadım Belediyesi Kütüphane Müdürü Ferhat Çobanoğlu, “Şu an 2 bin kitap ile hizmete başlamış bulunuyoruz. Kütüphanemiz tüm halkımıza açık olarak hizmet vermekte. Eğitim ve okumak için buradan kitap alabilirler ve öğrencilerimiz sınav hazırlıklarını burada yapabilir. Bunun dışında araştırma amacı ile kütüphanemizi kullanabilirler. Şuan burada bulunan kitapların çoğu vatandaşlarımız tarafından bağışlanan kitaplardır. Bundan sonrada kitap sayımızı arttırmak için vatandaşlarımızdan gelecek kitap bağışlarını beklemekteyiz” diye konuştu.

Vatandaşlar da belediye binası içerisindeki kütüphane hizmetinden oldukça memnun kaldı.

SAMSUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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