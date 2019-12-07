Terme’de trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi’nde bulunan dinlenme tesisinden OrduSamsun kara yoluna çıkan Zeki S.’nin kullandığı 61 K 23341 plakalı tıra, aynı yönde seyir etmekte olan İsmail A. kontrolündeki 55 T 4535 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi savrularak refüjde yan durdu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ticari araç şoförü İsmail A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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