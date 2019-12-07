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Murzioğlu: “Komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına” Diecenko: ...

İHA

Rusya Federasyonu'nun Novorossiysk kenti Büyükşehir Belediye Başkanı İgor Diecenko'nun, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyareti sırasında konuşan Murzioğlu, "Her zaman komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına" dedi.

Murzioğlu: “Komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına” Diecenko: “Bizim ilk günden beri isteğimiz Samsun’la çok iyi bir bağ kurarak güzel işler, projeler yapmak”

Rusya Federasyonu’nun Novorossiysk kenti Büyükşehir Belediye Başkanı İgor Diecenko'nun, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyareti sırasında konuşan Murzioğlu, "Her zaman komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin Rusya Federasyonu’ndan kardeş belediyesi Novorossiysk Büyükşehir Belediye Başkanı İgor Diecenko ve Dış İlişkiler Başkanı Pavel Pokusaev, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkanlar dostluk mesajı verdi.

“Komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Rusya en yakın komşularımızdan birisi. Her zaman komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına. Sizleri tekrar kentimizde ve Odamızda görmek inanın bizleri çok mutlu etti. Sizin de dediğiniz gibi yaklaşık on senedir iki şehrin ilişkisinin gelişmesine büyük emek veriyoruz. Politikayı bir kenara bırakalım, bu başlattığımız güzel ilişki ve dostluğumuz ne olursa olsun ilelebet sürecektir. Öte yandan sizin de bildiğiniz gibi, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin büyük bir bölümü Samsun limanından, Novorossiysk limanına gidiyor. Oluşturduğumuz bu güzel ilişki ayrıca, yapılan ihracatın kolaylaştırılmasına ve gelişmesine de büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim ilk günden beri isteğimiz Samsun’la çok iyi bir bağ kurarak güzel işler, projeler yapmak”
Kardeş şehir Samsun’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Novorossiysk Büyükşehir Belediye Başkanı İgor Diecenko, “Buraya geldiğimizde her zaman mutlu oluyoruz. Bizim ilk günden beri bir isteğimiz vardı. O da Samsun’la çok iyi bir bağ kurarak güzel işler, projeler yapmaktı. Adım adım ona yaklaşıyoruz. Samsun’la sıkı bağlarımız dokuz yıldan beri devam ediyor. Önümüzdeki yıl onuncu yılımızı hep birlikte kutlayacağız. Dünyada farklı farklı politik durumlar ve gelişmeler oluyor. Türkiye ile Rusya arasında da zor bir dönem oldu. Ama Novorossiysk ve Samsun arasındaki güzel ilişki her durumda devam etti. Politik durum bir yana sizinle dostluğumuz her daim devam edecek. İnşallah birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SAMSUN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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