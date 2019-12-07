Yıldız: “Engelli memurlarımızı diğer kamu çalışanlarımızdan ayrı düşünmüyoruz” Samsun Memur-Sen Engelliler Komisyonu Şube Başkanları ile bir araya geldi

MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “MemurSen olarak bütün kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli memurlarımızı da asla diğer kamu çalışanlarımızdan ayrı düşünmüyoruz” dedi.

Samsun MemurSen Engelliler Komisyonu Engelliler Günü vesilesiyle MemurSen Şube Başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Sendika binasında gerçekleşen buluşmaya MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve MemurSen İl Yönetimi ve kamu kurumlarında çalışan engelli memurlarımız katıldı. Buluşma vesilesiyle engelli memurlar çalışma ve günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara çözüm üretilebilmesi konusunda taleplerini dile getirme fırsatı buldular.

Samsun MemurSen Engelliler Komisyonu Başkanı Murat Kiper yaptığı konuşmada, “Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendirmesi gerekiyor. Bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünyanın artık hayal olmaması gerekiyor” diye konuştu.



“En büyük engel sevgisizliktir”

“En büyük engel sevgisizliktir” diyen Başkan Kiper şunları söyledi:

“Çalışma hayatında engelli çalışanların iyi anlaşılması, doğru işe yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve yönetici vasfını kazanması için yeterli fırsatların verilmesi gerekir, birlikte yaşadığımız dünyada, engellilere saygı duyulması ve önem verilmesi elzemdir. Bu hususların karşılık bulması için gerekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızın da bilinmesini de isteriz. Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele etmek ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde ‘En büyük engel sevgisizliktir’ diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren ‘Engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır’ diyoruz.”



“Artık bu engellerin bir engel olarak algılanmasından vazgeçilmesi gerekir”

MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız da yaptığı konuşmada, “Engelliler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çalışma hayatının içerisinde bulunan engelli kamu çalışanlarımızın ekonomik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması engelli çalışanlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasına fırsat verecek sonuçların alınması için çaba gösteriyoruz. Ekonomik anlamda engellinin gelirine değil giderine bakılarak değerlendirme yapılması daha doğru olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesi ne kadar önemli ise, kariyer ilerlemesinin de buna uygun yapılması o kadar önemlidir. Bugün ülkemizde bürokrasiye baktığımızda üst düzey yönetici kademelerinde engelli yöneticinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Artık bu engellerin bir engel olarak algılanmasından vazgeçilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız konuşmasını, “MemurSen olarak bütün kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli memurlarımızı da asla diğer kamu çalışanlarımızdan ayrı düşünmüyoruz. Hatta engelli çalışanlarımız için pozitif ayrımcılık anlamına gelecek taleplerimiz var. Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayları ve Eğitime Bakış Raporlarımız ile bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.

SAMSUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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