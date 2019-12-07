OMÜ'de “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ'de “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” konferansı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun (EMMT) üçüncüsünü düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" söyleşi dizisinde, bu yıl da farklı alanlarda başarıyı yakalamış 6 kadın davetli, ilham veren ve 'sen de başarabilirsin' diyen hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

OMÜ'de “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” konferansı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun (EMMT) üçüncüsünü düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” söyleşi dizisinde, bu yıl da farklı alanlarda başarıyı yakalamış 6 kadın davetli, ilham veren ve ‘sen de başarabilirsin’ diyen hikayelerini katılımcılarla paylaştı.
Kadınları girişimci, yönetici, sporcu, iş ve bilim insanı, sanatçı, iş sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kadınların, öncelikle birey olarak kabul edilmesinin gerektiğini vurgulayan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, “Kadın demek, toplumumuzdaki algıyla yalnızca anne, kız ya da kız kardeş demek değil. Kadınlarımızı öncelikle bir birey olarak kabul etmeliyiz. Tarih boyunca adaletsizliğe uğrayan ve elde ettiği tüm haklara, tırnaklarıyla kazıyarak ulaşan bireylerdir kadınlar. İlham veren kadınlar ise her türlü zorluğa rağmen özellikle erkek egemen iş hayatında var olabilmiş ve başarıya ulaşmış kişilerdir. Bugün de bu başarıya imza atmış kadın konuklarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyor, ilgilerinden ötürü kendilerine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“İnternette artık 24 saat ticaret var, iş akışı inanılmaz boyutlarda”
Programın ilk konuşmacısı SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu, başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, “İnternette artık 24 saat ticaret var, iş akışı inanılmaz boyutlarda, adeta dünyayı birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatınızı bu hıza ve tempoya göre planlarsanız, hedeflerinize adım adım ulaşmada önemli mesafeler kat edebilirsiniz. Bunu da bilginizle, eğitiminizle, insan ilişkilerinizle ve tabii ki teknoloji ve inovatif bakış açınızla gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda benim için insan kaynakları çok çok değerli. Örneğin stajınızı verimli bir şekilde yapmaya çalışın, lütfen naylon stajdan uzak durun zira edindiklerinizi ancak uygularsanız iş hayatında başarılı olabilirsiniz. Kısacası, bütün tecrübe ve kazandıklarınızla bir hikayeniz olmalı, yoksa bir başkasının kopyası olursunuz. SAMİKAD olarak sizlerin her zaman yanınızdayız, hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ceren Özdemir ve öldürülen diğer kadınlar anıldı
Önceki gün Ordu’da hunharca katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i anan EMMT Başkanı Harun Üstündağ sözlerini şöyle tamamladı: “Yalnızca bir dakika haber bültenlerine çıkıp, birkaç gün konuşulup daha sonra unutulmak için verilmiyor bu canlar. Biz unutmayacağız; Özgecan Aslanları, Emine Bulutları, Şule Çetleri unutmadık, unutturmayacağız. O vahşiler, şiddete meylettikçe biz daha çok sevgiye yöneleceğiz ve hepimiz eminiz ki bu haklı davayı bir gün biz kazanacağız."
Ardından programın diğer konuşmacılarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seher Sarı da Cumhuriyet’in ilk kadın doktoru Safiye Ali ile Türkiye’nin ilk kadın jinekoloğu Pakize İzzet Tarzi’nin zorlu ve mücadeleci yaşam öykülerinden kesitler sunarken onları her zaman örnek aldığını belirtti.

“Başkaları için derece yapmak başarıyken benim için normal bir durumdu”
Uzman Doktor Seher Sarı söyleşisini kendi yaşam öyküsünden anekdotlarla sürdürürken küçüklüğünden beri hep kendi parasını kazanmaya çalıştığına, iyi bir öğrencilik dönemi geçirdiğine işaret ederek “Okuldayken hep derecelerim oldu ve başarının ne demek olduğunu bilmiyordum aslında ve başarı bana göre bu değildi, bu durum normaldi benim için, diğer insanlar galiba farklı düşünüyordu” diye konuştu.
Bütün gün devam eden programda sonrasında Türkiye’nin ilk kadın bilgisayar mühendisi ve Üretkeniz Biz projesinin sahibi Melek Bar Elmas, TEDx konuşmacısı Afife Küçükbenli, TOBB Kadın Girişimciler Amasya Başkan Yardımcısı Elif Kılıç, iş kadını Nazlı Uyanık Yıldız da girişimciliği ve kadınların bu yöndeki çabalarını, kendi deneyimleriyle ve farklı pencerelerden ele aldıkları söyleşilerini gerçekleştirdiler.
OMÜ'de düzenlenen etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli ile Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Fatih Yapıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalış Boyacı’nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı
Yıldız: “Engelli memurlarımızı diğer kamu çalışanlarımızdan ayrı düşünmüyoruz” Samsun Memur-Sen Engelliler Komisyonu Şube Başkanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Yıldız: “Engelli memurlarımızı diğer kamu ...
Murzioğlu: “Komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına” Diecenko: “Bizim ilk günden beri isteğimiz Samsun’la çok iyi bir bağ kurarak güzel işler, projeler yapmak”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Komşularımızla alışveriş etmek ve iyi ...
Demirtaş: “Hep birlikte sorunları çözeceğiz"
YEREL HABERLER Demirtaş: “Hep birlikte sorunları çözeceğiz"
Deveci: “Türkiye’nin umudunu taşıyabilme sorumluluğumuz var” CHP'li belediyeler Samsun’da toplandı
YEREL HABERLER Deveci: “Türkiye’nin umudunu taşıyabilme ...
Doktorlar şampiyon
YEREL HABERLER Doktorlar şampiyon
Kışın da güneş gözlüğü tavsiyesi
YEREL HABERLER Kışın da güneş gözlüğü tavsiyesi
Terme’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Terme’de trafik kazası: 1 yaralı
Mülteci çocuklar için gönüllü oyuncak üretiyorlar Öğrencilerin hedefi bin oyuncak
YEREL HABERLER Mülteci çocuklar için gönüllü oyuncak ...
Belediye binasında ‘Halk Kütüphanesi’ İlkadım Belediyesi Kütüphanesi halkın hizmetinde
YEREL HABERLER Belediye binasında ‘Halk Kütüphanesi’ İlkadım ...
Alaçam'da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Alaçam'da kış lastiği denetimi
Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
Samsun'da hırsızlık çetesinden 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlık çetesinden 4 kişi tutuklandı
Büyükşehir karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir karla mücadeleye hazır
Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı Uyardığı avcılar tarafından vurulan saha bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı Uyardığı avcılar ...
Bafra’ya yeni bir müjde Eski Bafra Stadyum Alanı, Bafra Belediyesine devredildi
YEREL HABERLER Bafra’ya yeni bir müjde Eski Bafra Stadyum Alanı, ...
OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı
YEREL HABERLER OMÜ’nün Özbek öğrencileri ülkelerini tanıttı
Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler veriyoruz” İlkadım’da İletişim Semineri
YEREL HABERLER Demirtaş: “Güçlü iletişimle insana dokunan hizmetler ...
Başkan Özdemir: “Amacımız su ve alt yapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Amacımız su ve alt yapı hizmetlerini ...
Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: “Kültür ve sanat kenti olacağız”
YEREL HABERLER Atakum'da 'Kitap Günleri' başladı Başkan Deveci: ...
Samsun Büyükşehirden özel proje
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehirden özel proje
"Deneyimini Paylaş" projesi başlıyor
YEREL HABERLER "Deneyimini Paylaş" projesi başlıyor
Özel harekattan nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Özel harekattan nefes kesen tatbikat
Samsun'un bilirkişileri bin kişi azalacak Bilirkişilik Sempozyumu Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'un bilirkişileri bin kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X