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Samsun'da Hastane Buluşmaları

İHA

Samsun'da düzenlenen Büyük Anadolu Hastaneleri (BAH) Hastane Buluşmaları birçok farklı kurumun katılımı ile gerçekleştirildi.

Samsun'da Hastane Buluşmaları

Samsun'da düzenlenen Büyük Anadolu Hastaneleri (BAH) Hastane Buluşmaları birçok farklı kurumun katılımı ile gerçekleştirildi.
Büyük Anadolu Hastaneleri (BAH) tarafından düzenlenen 'BAH Hastane Buluşmaları' programının konukları Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Haluk Tan, yönetim kurulu ve üyeleri oldu. Büyük Anadolu Merkez Hastanesinde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Opr. Dr. Yakup Yönten, " ‘Sağlıklı bir yaşam için güven ile yanınızdayız’ sloganını kendine ilke edinen Büyük Anadolu Hastaneleri sağlıktaki ilk yatırımını 1997 yılında gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu yatırım, özel sağlık hizmetleri açısından Samsun’un ilk özel hastanesi olma özeliğini taşımaktadır. Biz 22 yıl önce Samsun İlkadım’da sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz noktada yine ilk adımı atarak yeni nesil hastanecilik anlayışı dediğimiz konsept ile sağlık hizmeti veriyor, istihdam sağlıyoruz" dedi.

“Dünyanın 28 farklı ülkesinden gelen misafirlerine ev sahipliği yapıyoruz”
Hastane hakkında bilgi veren Dr. Yakup Yönten, "Güçlü yönetim, bilinen ve tercih edilen akademik hekim ve sağlıkçı kadrosu, güler yüzlü personeli ile gücüne güç katarak Türkiye'de 81 ilden ve dünyanın 28 farklı ülkesinden gelen misafirlerine ev sahipliği yapıyoruz. 13 bin metre kare kapalı alanı, 140 yatak kapasitesi, konforlu, üst teknoloji ve tam donanımlı 6 ameliyat salonu, akıllı bina teknolojisi, yeni nesil ve son teknolojik cihazlar ile donatılmış, beş yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu akşam sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk, kapımız sizlere her zaman açık, nazik davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınız da başarılar diliyorum" diye konuştu.

“Muazzam bir hastane olmuş”
Haluk Tan ise, "Son yapılan çalışma ile de Çiftlik Hastanesinin bu yeni konsept olarak yeni Merkez Hastanesi olarak hizmete açılması gerçekten ilimiz ve ülkemiz adına gurur verici bir olaydır. Hastaneyi gezdik gördük ki; otel konforunda odaları, hastayı yormayacak, daha hızlı bir şekilde hizmet alabilecek şekilde dizayn edilmiş katlarıyla muazzam bir hastane olmuş. Ben yönetimim adına sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Programda ayrıca, Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, liderlik ve takım çalışması konulu sunumunu yaparak ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından hastanenin belirli bölümleri gezilerek VİP, süit oda, poliklinik, son teknoloji görüntüleme cihazları gibi yapılan hizmetler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

SAMSUN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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