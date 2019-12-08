Tabancayla kazara kendini vurdu

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Samsun'da tabancayla kazara kendini vuran bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla sol omzundan vurularak yaralanan M.Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö. kendini kazara vurduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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